Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier "Riesenbeck International Indoors" (CSI2*) vom 3. bis 6. Oktober



Großer Preis

1. Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit La Caramba 2; 0/0/39,90

2. Mario Stevens (Molbergen) mit Baloubet 4; 0/0/40,00

3. Jens Baackmann (Münster) mit Carmen 255; 0/0/40,42 Weitere Informationen unter riesenbeck-international.com Internationales Offizielles Nationenpreis-Finale Springen (CSIO5*) vom 3. bis 6. Oktober in Barcelona/ESP



Finale Nationenpreis

1. Irland; 1/226,60

2. Belgien; 4/226,64

3. Schweden; 12/219,45

…

6. Deutschland; 16/219,89 (Marcus Ehning (Borken) mit Pret a Tout/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado/Christian Ahlmann (Marl) mit Take a Chance on me Z/Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z)



Großer Preis

1. Pieter Devos (BEL) mit Jade v. Bisshop; 0/0/52,18

2. Emilio Bicocchi (ITA) mit Evita SG Z; 0/0/52,33

3. Christian Ahlmann (Marl) mit Take a Chance on me Z; 0/0/52,98



Weitere Informationen unter www.csiobarcelona.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 2. bis 5. Oktober in Sacramento/USA



Großer Preis

1. Karl Cook (USA) mit Caillou; 0/0/36,75

2. Conor Swail (IRL) mit Koss van Heiste; 0/0/37,35

3. Guy Thomas (NZL) mit Jonkheer Z; 0/0/38,95

…

15. Mathis Schwentker (Kirchdorf) mit NKH Carrido; 4/73,08 Weitere Informationen unter www.westpalmsevents.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 2. bis 6. Oktober in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Aurora Bortolazzi (ITA) mit Clintissima van Spalbeek Z; 0/0/47,44

2. Roberto Prandi (ITA) mit Maximo del Castegno; 0/0/50,14

3. Reiko Takeda (JPN) mit Olivia 156; 0/0/53,56

…

11. Marcel Wolf (Gailingen) mit Hunter C; 4/74,73 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDI3*/J) vom 4. bis 6. Oktober in Keysoe/GBR



Grand Prix

1. Emma Hindle (GBR) mit Romy del Sol; 71,130 Prozent

2. Sadie Smith (GBR) mit Keystone Dynamite; 68,913

3. Jacqueline Wing Ying Siu (HKG) mit Ferrera; 67,652

…

13. Claudia Dörn (Hilter a.T.W.) mit Bohemo Tinto; 62,370



Grand Prix Kür

1. Emma Hindle (GBR) mit Romy del Sol; 73,300 Prozent

2. Sadie Smith (GBR) mit Keystone Dynamite; 71,850

3. Maria Eilberg (GBR) mit Royal Concert; 71,750

…

15. Claudia Dörn (Hilter a.T.W.) mit Bohemo Tinto; 61,650



CDIJ Team Test

1. Maddy Frewin (GBR) mit Woodlander Rhythm’N Blues; 70,758 Prozent

2. Jessie Kirby (GBR) mit Belle Amie; 70,505

3. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 70,404



CDIJ Individual Test

1. Jessie Kirby (GBR) mit Belle Amie; 68,775 Prozent

2. Maddy Frewin (GBR) mit Woodlander Rhythm’N Blues; 68,235

3. Gemma Owen (GBR) mit Sirius Black; 67,794

4. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 67,451



CDIJ Kür

1. Maddy Frewin (GBR) mit Woodlander Rhythm’N Blues; 72,659 Prozent

2. Nele Brosswitz (Iserlohn) mit Frederico; 72,558

3. Gemma Owen (GBR) mit Sirius Black; 71,875 Weitere Informationen unter www.keysoe.com Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 3. bis 6. Oktober in Nice/FRA



Team Test

1. Paulina von Wulfen (München) mit Top Queen H; 72,238 Prozent

2. Paulina von Wulfen (München) mit Dujardin B; 71,333

3. Diana de Meo (Eichenzell) mit Charly Brown 344; 68,333



Individual Test

1. Paulina von Wulfen (München) mit Top Queen H; 72,072 Prozent

2. Diana de Meo (Eichenzell) mit Charly Brown 344; 71,892

3. Paulina von Wulfen (München) mit Dujardin B; 71,396



Pony Kür

1. Paulina von Wulfen (München) mit Top Queen H; 77,458 Prozent

2. Diana de Meo (Eichenzell) mit Charly Brown 344; 72,042 Weitere Informationen unter www.nicecheval.com/cdi2019 Internationales Distanzturnier (CEI3*) am 5. Oktober in Madine/FRA



CEI***

1. Klervi Lefevre Bocher (FRA) mit Vittel de Majorie; Reitzeit; 8 Stunden/50 Minuten/48 Sekunden

2. Marie Charles (FRA) mit Aigoual Taj Mahal; 8:52:48

3. Alexia Moreau (FRA) mit Tann Salou; 9:15:12

…

13. Marvin Nonnenmacher (Schotten) mit Promatis; 10:44:10 Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.