Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 15. Oktober in Pekings Bird’s Nest



Großer Preis

1. Penelope Leprevost (FRA) mit Cenai; 0/0/45,09

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Leonidas; 0/0/45,46

3. Bin Zhang (CHN) mit Fetti Cash; 0/0/46,10 Weitere Informationen unter www.equinechina.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/P/CSIJ/U25) vom 10. bis 13. Oktober in Chevenez/SUI

Nationenpreis Children

1. Niederlande; 3

2. Deutschland; 5 (Charlotte Stuppi (Homburg) mit Asterix/Jacob Feyler (Mitwitz) mit Chaccorel/Milena Petersen de Cima (Starnberg) mit Waltons Top Flight/Romy Rosalie Tietje (Gnutz) mit Wild Cherry 6)

Großer Preis Children

1. Jules Vermeesch (BEL) mit Visconti de Beaufour; 0/31,77

2. Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) mit Espirt de L’Esprit Z; 0/33,17

3. Jacob Freyler (Mitwitz) mit Chaccorel; 0/33,71

Nationenpreis Pony

1. Irland; 4

2. Niederlande; 6

3. Deutschland; 8 (Fabio Thielen (Losheim) mit Bad Man/Jonna Esser (Wipperfürth) mit Bente/Louis-Fynn Tschschike (Vlotho) mit Magics First Lady/Eva Kunkel (Langenselbold) mit Magic’s Boy ST)

Großer Preis Pony

1. Yannick Janssen van Grunsven (NED) mit Fantasia; 0/36,16

2. Orla Duffy (IR) mit Atlanta; 0/36,41

3. Eva Kunkel (Langensebold) mit Magic’s Boy ST; 0/36,7

Großer Preis Junioren

1. Julie Thielen (Losheim) mit Dede V; 0/40,48

2. Sira Accola (SUI) mit Coup de Coeur; 0/42,33

3. Shirel Schornoz (SUI) mit Obama du Soufflet; 4/41,48 Weitere Informationen unter www.oeuvray-smits.ch Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) vom 10. bis 13. Oktober in Boekelo/NED

Nationenpreis

1. Deutschland; 94,10 (Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Let’s Dance 73/Michael Jung (Horb) mit fischerRocana FST/Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P/Anna Siemer (Salzhausen) mit Betel’s Bella).

2. Australien; 123,50

3. Japan; 124,20 CCIO4*-NC-L

1. Laura Collett (GBR) mit London 52; 26,00 (Dressur 26,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Christopher Burton (AUS) mit Clever Louis; 26,00 (26,00/0/0)

3. Michael Jung (Horb) mit Creevagh Cooley; 28,10 (26,50/1,60/0) Weitere Informationen unter www.military-boekelo.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/4*-L/3*-S/3*-L/2*-L/1*-Intro/P2*-L) vom 10. bis 13. Oktober in Strzegom/POL CCI4*-S

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Butts Avedon; 36,6 (Dressur 29,4/Springen 0,4/Gelände 6,8)

2. Nicolas Wettstein (ECU) mit Meyer’s Happy; 39,4 (33,4/4,8/1,6)

3. Lea Siegl (AUT) mit Fighting Line; 39,6 (31,6/0/8) CCI4*-L

1. Harry Meade (GBR) mit Superstition; 34,0 (Dressur 28,0/Gelände 0/Springen 6)

2. Andrew Hoy (AUS) mit Vassily de Lassos; 38,0 (34,0/0/4)

3. Maxime Livio (FRA) mit Vegas des Boursons; 38,9 (33,3/4/1,6)

4. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Horseware Nobleman; 46,8 (30,4/15,6/0,8) CCI3*-S

1. Fouaad Mirza (IND) mit Dajara 4; 28,4 (Dressur 26,8/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Sandra Gustafsson (SWE) mit Kaminksij; 30,9 (30,9/0/0)

3. Aminda Ingulfson (SWE) mit Hot Cup VH; 31,3 (31,3/0/0)

4. Caro Hoffrichter (Duisburg) mit Lucky van het Trappersveld; 33,0 (33,0/0/0) CCI3*-L

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf Geht’s Fräulein Hummel; 32,3 (Dressur 28,3/Gelände 0/Springen 4)

2. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 32,3 (28,3/0/4)

3. Nadine Marzahl (Munster) mit Victoria 108; 36,9 (35,7/1,2/0) CCI2*-L Section A

1. Jrina Giesswein (SUI) mit Chester SP; 22,3 (Dressur 22,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Stephanie Böhe (Betzendorf) mit Day of Glory 4; 28,5 (26,5/2/0)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit San Aurelio; 34,3 (29,5/0/4,8) CCI2*-L Section B

1. Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Florentine; 28,6 (Dressur 28,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Amanda Andersson (SWE) mit Kokos; 30,4 (30,4/0/0)

3. Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122; 32,8 (32,8/0/0) CCI1*-Intro

1. Hanna Jensen (Tetenhusen) mit EH Clara; 34,1 (Dressur 34,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Katharina Frahm (Dummerstorf) mit Liberty and Independence; 36,0 (28,0/8/0)

3. Julia Stiefele (Metzingen) mit Czarina 5; 36,5 (34,1/0/2,4) CCIP2-L

1. Jule Krüger (Hamburg) mit Mas Que Dos; 38,9 (Dressur 34,1/Gelände 0/Springen 4,8)

2. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 40,0 (34,4/5,6/0)

3. Linn Zepke (Telgte) mit Betty Boo 14; 41,0 (27,0/6/8) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl/en