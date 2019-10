Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 17. bis 20. Oktober in Oslo/NOR



Großer Preis

1. Bryan Balsiger (SUI) mit Clouzot de Lassus; 0/0/40,00

2. Luciana Diniz (POR) mit Vertigo du Desert; 0/0/40,40

3. Geir Gulliksen (NOR) mit VDL Groep Quatro; 0/0/49,99

…

11. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Colestus; 0/6/55,88

Weitere Informationen unter www.oslohorseshow.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 17. bis 20. Oktober in Zwolle/NED



Großer Preis

1. Remco Been (NED) mit Holland VD Bisschop; 0/0/32,81

2. Willem Greve (NED) mit Formidable; 0/0/33,32

3. Jur Vrieling (NED) mit Dallas VDL; 0/0/34,13

…

5. Jana Wargers (Ibbenbüren) mit Daegen Lalan; 0/8/35,79

Weitere Informationen unter www.jumpingzwolle.nl

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. Oktober in Del Mar Faigrounds/USA



Großer Preis

1. Ashlee Bond (ISR) mit Donatello; 0/0/38,82

2. Nikolaj Hein Ruus (DEN) mit Cadillac; 0/0/43,27

3. Keri Potter (USA) mit Ariell la Sirene; 0/4/44,58

…

22. Mathis Schwentker (Kirchdorf) mit NKH Carrido; 9/77,27

Weitere Informationen unter www.westpalmsevents.com

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI3*/1*/J/CDI-W/3*/P/Am) vom 16. bis 20. Oktober in Herning/DEN



Großer Preis

1. Jens Baackmann (Münster) mit Carmen 255; 0/0/37,19

2. Soren Moeller Rohde (DEN) mit Todt un Prince Ask; 0/0/37,56

3. Philip Rüping (Mühlen) mit Coco Chanel; 0/0/37,86



Großer Preis Pony

1. Alex Finney (IRL) mit Still got me; 0/0/42,40

2. Victoria Celine Dalen (NOR) mit Kadans van Orchid’s; 0/0/43,20

3. Aline Sercu (BEL) mit Opaline Optima; 0/0/43,79

4. Luzie Jüttner (Emsdetten) mit Orchid’s Arissia; 0/0/44,52



Großer Preis Junioren

1. Flemming Ripke (Steinfeld) mit Coranos; 0/0/38,28

2. Camilla Mortensen (DEN) mit Daranta; 0/0/40,88

3. Theodor Linde (DEN) mit Fafira W; 0/0/42,58



Weltcup Grand Prix

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 83,022 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror 9; 77,239

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 75,761



Weltcup Kür

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 88,190 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror 9; 84,545

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 83,360



Grand Prix (3-Sterne GP)

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 78,043 Prozent

2. Betina Jaeger (DEN) mit Belstaff; 72,631

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz; 70,478



Grand Prix Special

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 79,702 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Rockabilly; 72,745

3. Betina Jaeger (DEN) mit Belstaff; 70,511

…

10. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz; 68,787

Weitere Informationen unter www.worldcupherning.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/U25/P) vom 17. bis 20. Oktober in Le Mans/FRA



Grand Prix

1. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 70,957 Prozent

2. Louise Anne Bell (GBR) mit Into the Blue; 70,217

3. Gareth Hughes (GBR) mit KK Dominant; 70,109

…

20. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Luciano 263; 64,000



Grand Prix Kür

1. Louise Anne Bell (GBR) mit Into the Blue; 75,165 Prozent

2. Lucie Louws (NED) mit Evito; 74,950

3. Gareth Hughes (GBR) mit KK Dominant; 74,590

…

12. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Luciano 263; 69,175



Pony Team

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 74,238 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Brouwershaven’s Nairobi; 71,190

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 71,143



Pony Individual

1. Annabella Pidgley (GBR) mit Cognac IX; 71,892 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Brouwershaven’s Nairobi; 69,775

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 69,640



Pony Kür

1. Lara van Nek (NED) mit Brouwershaven’s Nairobi; 76,042 Prozent

2. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hancock 11; 73,792

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 72,250



Junge Reiter Team

1. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 71,716 Prozent

2. Suraya Hendrikx (BEL) mit Black Beauty; 70,245

3. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 70,000



Junge Reiter Individual

1. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 71,765 Prozent

2. Suraya Hendrikx (BEL) mit Black Beauty; 71,029

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 69,461



Junge Reiter Kür

1. Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon 26; 73,042 Prozent

2. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 71,709

3. Suraya Hendrikx (BEL) mit Dear Friend 2; 71,667



Grand Prix U25

1. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 72,615 Prozent

2. Jessica Krieg (Heinsberg) mit Sergio Leone 6; 68,744

3. Mercedes Verwey (NED) mit Four Seasons 19; 67,872

Weitere Informationen unter www.pole-europeen-du-cheval.com/

Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferden (CH-M-YH-CCI3*-L/2*-L) vom 16. bis 20. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA



Finale 6jährige Pferde

Gold: Cooley Lancer (ZVCH von Coeur de Nobless M/Tante Catoche du Houssoit); 26,7 (Dressur 26,7/Gelände 0/Springen 0); geritten von Piggy French (GBR)

Silber: Dartagnan de Beliard (SF von Quite Easy/Royce de Kreisker); 28,3 (28,3/0/0); Thomas Carlile (FRA)

Bronze: Inchello DHI (KWPN von Chello III VDL/Barbarena O.A.); 30,3 (26,3/0/4); Yasmin Nathalie Sander (NOR)

…

5. Sweetwaters Ziethen (Trakehner von Abendtanz/Zaria AA); 32,2 (26,6/0/5,6); Sophie Leube (Hamm)



Finale 7jährige Pferde

Gold: Happy Boy (KWPN von Indoctro/W.Amelusina 17); 30,1 (Dressur 30,1/Gelände 0/Springen 0); geritten von Tim Price (NZL)

Silber: Cooley Moonshine (ISH von Cobra/Kilpatrick Duchess); 30,5 (29,3/1,2/0); Elisabeth Halliday-Sha (USA)

Bronze: Brookfield Benjamin B (ISH von Nazar/Ashmores Zoe); 31,2 (27,2/0/4); Tom McEwen (GBR)

Weitere Informationen unter www.mondialdulion.com