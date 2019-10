Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 24. bis 27. Oktober in Helsinki/FIN



Weltcup-Springen

1. Robert Whitaker (GBR) mit Catwalk IV; 0/0/38,13

2. Sergio Alvarez Moya (ESP) mit Jet Run; 0/0/39,81

3. Celine Schoonbroodt-de Azevedo (BEL) mit Cheppetta; 0/0/40,09

4. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Quintino; 0/0/47,18 Weitere Informationen unter www.helsinkihorseshow.fi Internationales Springturnier (CSI4*/2*) vom 24. bis 27. Oktober in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Cian O’Connor (IRL) mit PSG Final; 0/0/38,13

2. Lucas Porter (USA) mit C Hunter; 0/0/38,95

3. Paul Estermann (SUI) mit Lord Pepsi; 0/0/39,15

…

7. Holger Hetzel (Goch) mit Legioner ; 0/0/41,65 Weitere Informationen unter www.x-bionicsphere.com/de/veranstaltung/x-bionic-indoor-master-presented-by-energochemica/ Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 27. Oktober in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Holly Smith (GBR) mit Denver; 0/0/34,57

2. Harry Marshall (IRL) mit Flambeau; 0/0/36,36

3. James Smith (GBR) mit Simply Splendid; 0/0/36,81

…

7. Marc Bettinger (Deutschland) mit Quisandro; 0/4/36,80 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/Y/J/P) vom 25. bis 27. Oktober in Zakrzow/POL



Grand Prix

1. Anne Meulendijks (NED) mit MDH Avanti N.O.P.; 72,652 Prozent

2. Christian Schumach (AUT) mit Donna Karacho; 71,130

3. Tommie Visser (NED) mit Chuppy Checker CL; 70,696

…

8. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 64,717



Grand Prix Kür

1. Anne Meulendijks (NED) mit MDH Avanti N.O.P.; 79,480 Prozent

2. Christian Schumach (AUT) mit Donna Karacho; 76,385

3. Tommie Visser (NED) mit Chuppy Checker CL; 74,615

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 73,670



Junioren Team

1. Eva Vavrikova (CZE) mit Siracusa; 70,909 Prozent

2. Eva Vavrikova (CZE) mit Belle Ennie; 70,202

3. Soe Isabell Oertzen (Hamburg) mit Chester; 69,646



Junioren Individual

1. Caroline Lass (Tempel) mit Feliciano 52; 71,706 Prozent

2. Eva Vavrikova (CZE) mit Siracusa; 70,941

3. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 70,059



Junioren Kür

1. Caroline Lass (Tempel) mit Feliciano 52; 74,840 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 74,720

3. Eva Vavrikova (CZE) mit Siracusa; 74,475



Pony Team

1. Corinna Gebhard (AUT) mit Antares; 70,714 Prozent

2. Avena Siemers (Hamburg) mit Dresscode 2; 70,381

3. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 70,190



Pony Individual

1. Ewa Golubinska (POL) mit Leuns Veld’s Winston; 70,108 Prozent

2. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 69,649

3. Avena Siemers (Hamburg) mit Dresscode 2; 69,027



Pony Kür

1. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 75,020 Prozent

2. Avena Siemers (Hamburg) mit Dresscode 2; 72,745

3. Tatiana Bierieznow (POLK) mit Gluckspilz; 72,510 Weitere Informationen unter www.cdizakrzow.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/U25/Ch/P) vom 24. bis 27. Oktober in Exloo/NED



Grand Prix

1. Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 70,609 Prozent

2. Michelle Hagman Hassink (SWE) mit Chagall H; 70,370

3. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 69,652

…

12. Juliette Piotrowski (Düsseldorf) mit Sir Diamond; 66,435



Grand Prix Special

1. Michelle Hagman Hassink (SWE) mit Chagall H; 70,362 Prozent

2. Lynne Maas (NED) mit Eastpoint; 70,085

3. Kazuki Sado (JPN) mit Ludwig der Sonnenkönig 2; 68,681



Grand Prix Kür

1. Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 75,740 Prozent

2. Juliette Piotrowski (Düsseldorf) mit Sir Diamond; 73,995

3. Lynne Maas (NED) mit Electra; 72,380



Pony Team

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Loreley; 72,714 Prozent

2. Jill Bogers (NED) mit First Hummer; 71,381

3. Elliot Nilsson (SWE) mit HB Dancing Daylight; 70,714



Pony Individual

1. Evi van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 72,162 Prozent

2. Elliot Nilsson (SWE) mit HB Dancing Daylight; 70,946

3. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Loreley; 70,901



Pony Kür

1. Evi van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 77,417 Prozent

2. Felicita Simoncic (AUT) mit Chantre 31; 75,000

3. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Loreley; 73,742



Children Team

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Tropensonne; 74,551 Prozent

2. Kebie Raaijmakers (NDE) mit Happy Feet; 72,436

3. Amber Schelstraete (NED) mit Burberry; 70,513



Children Individual

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Tropensonne; 74,404 Prozent

2. Kebie Raaijmakers (NDE) mit Happy Feet; 71,726

3. Amber Schelstraete (NED) mit Burberry; 68,155



Junioren Team

1. Sanne van der Pols (NED) mit Excellentie; 71,364 Prozent

2. Pem Verbeek (NED) mit Fernando Torres; 71,313

3. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 70,707

…

5. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Florentine; 69,293



Junioren Individual

1. Shanna Baars (NED) mit Farzana G; 70,735 Prozent

2. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Florentine; 70,147

3. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 70,000



Junioren Kür

1. Sanne van der Pols (NED) mit Excellentie; 73,208 Prozent

2. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 71,375

3. Ida Persson (SWE) mit Tago; 71,333

…

5. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d.Ruhr) mit Lady Carnaby; 68,917



Grand Prix U25

1. Jazmin Yom Tov (HUN) mit Hexagon’s Zodinde; 67,615 Prozent

2. Mercedes Verwey (NED) mit Four Seasons 19; 66,769

3. Jeanine Nekeman (NED) mit Vlingh; 66,154

…

5. Sophia Funke (Cappeln) mit Diamond Rex 2; 64,154 Weitere Informationen unter www.hippischcentrumexloo.nl Internationales Vielseitigkeits- und Fahrturnier (CCI5*-L/CAIO4*-H1) vom 23. bis 27. Oktober in Pau/FRA



CCI5*-L

1. Tom McEwen (GBR) mit Toledo de Kerser; 25,7 (Dressur 24,9/Gelände 0,8/Springen 0)

2. Christopher Burton (AUS) mit Quality Purdey; 33,8 (27,8/1/4)

3. Shane Rose (AUS) mit Virgil; 34,6 (33,0/0,6/0)

…

8. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Butts Avedon; 56,8 (30,4/16,8/9,6)



CAIO4*-H1



Nationenpreis

1. Frankreich; 260,09

2. Deutschland; 272,30 (Anika Geiger (Rechtmehring)/Marie Tischer (Neu-Isenburg)/Jessica Wächter (Aschaffenburg).

3. Niederlande; 275,93



Kombinierte Wertung

1. Laure Philippot (BEL); 125,38 (Dressur 42,77/Marathon 82,61/Hindernisfahren 0)

2. Rudolf Pestman (NED); 130,10 (49,14/80,96/0)

3. Fabrice Martin (FRA); 132,74 (47,49/84,68/0,57)

…

5. Anika Geiger (Rechtmehring); 135,38 (50,20/85,18/0)



Weitere Informationen unter www.event-pau.fr