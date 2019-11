Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI3*) "Agravis-Cup" mit Qualifikation Louisdor-Preis vom 31. Oktober bis 3. November in Oldenburg



Großer Preis

1. Julien Anquetin (FRA) mit Gravity of Greenhill; 0/0/35,96

2. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Chacgrano; 0/0/36,20

3. Jan Wernke (Holdorf) mit Nashville HR; 0/0/36,47



Grand Prix

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escolar; 74,935 Prozent

2. Lara Butler (GBR) mit Kristjan; 72,457

3. Matthias Bouten (Rechtmehring) mit Meggle’s Boston; 72,326



Grand Prix Kür

1. Matthias Bouten (Rechtmehring) mit Meggle’s Boston; 77,840 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines 10; 75,610

3. Lara Butler (GBR) mit Kristjan; 74,315



Grand Prix Special

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escolar; 75,511 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit FRH Davinia la Douce; 71,596

3. Laura Tomlinson (GBR) mit Rose of Bavaria; 71,404



Derby Dressage Cup U25

1. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 71,395 Prozent

2. Sophia Funke (Cappeln) mit Diamond Rex 2; 68,558

3. Niklas Brokamp (Borken) mit Diomio; 67,535



Louisdor Preis

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Quantum Vis MW; 73,093 Porzent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Mister-C 2; 72,000

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Toscana OLD; 70,140 Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de Nationales Dressurturnier (CDN) im Rahmen der "Faszination Pferd" vom 29. Oktober bis 3. November in Nürnberg



Grand Prix

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz; 72,020 Prozent

2. Charlott-Marie Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 71,800

3. Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth) mit C’est la Vie 140; 70,640



Grand Prix Kür

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fabregaz; 78,917 Prozent

2. Charlott-Marie Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 75,250

3. Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth) mit C’est la Vie 140; 73,375



Grand Prix Special

1. Ferdinand Csaki (München) mit Stevie Wonder M; 71,275 Prozent

2. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 71,255

3. Lisa-Marie Klössinger (Aicha vorm Wald) mit Quam Libet; 69,451



Nürnberger Burgpokal

1. Annabel Frenzen (Krefeld) mit Kiefferhof’s Imperius; 72,902

2. Isabel Freese (Mühlen) mit Top Gear 3; 71,146

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 70,707 Weitere Informationen unter www.faszination-pferd.de Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/P/CDI-W) vom 30. Oktober bis 3. November in Lyon/FRA



Großer Preis

1. Kevin Staut (FRA) mit Urhelia Lutterbach; 0/0/36,15

2. Alexis Deroubaix (FRA) mit Timon d’Aure; 0/0/36,85

3. Martin Fuchs (SUI) mit Silver Shine; 0/0/37,42

…

11. Marcus Ehning (Borken) mit A la Carte NRW; 8/38,83



Weltcup-Springen

1. Martin Fuchs (SUI) mit Clooney 51; 0/0/41,27

2. Jessica Springsteen (USA) mit RMF Zecilie; 0/0/41,85

3. Pieter Devos (BEL) mit Claire Z; 0/0/41,95

…

17. Marcus Ehning (Borken) mit Cornado NRW; 4/81,57



Grand Prix

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Mount St John Freestyle; 79,978 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio, 77,826

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 76,435



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio, 87,090 Prozent

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Mount St John Freestyle; 83,925

3. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain; 80,015



Großer Preis Pony

1. Claudia Moore (GBR) mit Elando van de Roshoeve; 0/0/35,81

2. Lily Engelsman (NED) mit Blackwoodland Rock; 0/0/40,00

3. Ilona Mezzadri (FRA) mit Ken van Orchid; 0/4/34,91

…

10. Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob; 4/72,40 Weitere Informationen unter www.equitalyon.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 3. November in Thermal/USA



Großer Preis

1. Kyle King (USA) mit Etalon; 0/0/37,061

2. Hannah Selleck (USA) mit Barla; 0/0/40,963

3. Ashlee Bond (ISR) mit Belo Horizonte; 074/38,4

…

5. Christian Heineking (Wesenberg) mit Cento Blue; 0/4/39,356 Weitere Informationen unter deserthorsepark.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIOY) vom 1. bis 3. November in Tianjin/CHN



Nationenpreis

1. Korea; 5

2. Deutschland; 16 (Niklas Betz/ Kirkel mit Casper B., Tim Hartlaub/ Großostheim mit Giorgio Zan, Max Haunhorst/ Hagen a.T.W. mit Paris)

3. Südafrika; 18



Großer Preis

1. Junhyeok Choi (KOR) mit Leonard de Hus; 0/0/40,76

2. Thomas Triggol (RSA) mit Utah de Taraud; 0/0/40,89

3. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Paris; 0/0/40,97 Weitere Informationen unter equestrian.sport.org.cn