Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI*) "Munich Indoors" vom 21. bis 24. November in München



Großer Preis

1. Guido Klatte (Lastrup) mit Asagan M; 0/0/34,34

2. Max Kühner (AUT) mit Cornet Kalua; 0/0/35,29

3. Kathrin Müller (Wickede) mit Felitia DH; 0/0/35,68



Grand Prix

1. Matthias Bouten (Rechtmehring) mit Meggle’s Boston; 73,043 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines; 70,913

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Birkhof’s Dave FBW; 70,261



Grand Prix Kür

1. Matthias Bouten (Rechtmehring) mit Meggle’s Boston; 78,900 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines; 75,490

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Birkhof’s Dave FBW; 74,250



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Westminster; 73,022 Prozent

2. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior FRH; 72,413

3. Emma Hindle (GBR) mit Romy del Sol, 70,674



Grand Prix Special

1. Emma Hindle (GBR) mit Romy del Sol; 72,447 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Westminster; 72,170

3. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior FRH; 70,979 Weitere Informationen unter www.engarde.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 21. bis 24. November in Prag/CZE



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/68,96

2. Darragh Kenny (IRL) mit Balou du Reventon; 0/2/72,37

3. Martin Fuchs (SUI) mit Clooney 51; 0/4/63,13

4. Marcus Ehning (Borken) mit Cornado NRW; 0/4/66,73 Weitere Informationen unter www.pragueplayoffs.com Internationales Jugend-Springturnier (CSICh/U25/J/P) vom 20. bis 24. November in Lichtenvoorde/NED



Großer Preis Children

1. Emma Bocken (NED) mit Dagma; 0/0/37,97

2. Britt Schaper (NED) mit Heerdestar; 0/4/38,51

3. Helena Beyers (BEL) mit Mito vd Zilverenhoek; 0/4/38,90

…

10. Sophie Meyer zu Lösebeck (Melle) mit Laurin; 4/53,91



Großer Preis Pony

1. Max Foley (IRL) mit Valma de Fougnard; 0/0/39,96

2. Logan Fiechter (NED) mit Minerva for Play; 0/2/43,95

3. Katie Power (IRL) mit Carrigeen Moores; 0/4/37,90

…

7. Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen) mit Crazy Hardbreaker SP WE; 0/EL



Großer Preis Junioren

1. Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cindy 1020; 0/0/36,36

2. Nicole Lockhead Anderson (GBR) mit Flipper Darco UK Z; 0/0/37,78

3. Skye Morssinkhof (NED) mit Checkpoint Chacco; 0/0/38,52



Großer Preis U25

1. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Crueger; 0/0/39,76

2. My Relander (EST) mit Expert; 0/0/40,02

3. Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito; 0/4/38,52 Weitere Informationen unter www.jumpingdeachterhoek.nl