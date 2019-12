Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Jugend-Springturnier "Aachen Jumping Youngstars – Salut-Festival" (CSN) vom 5. bis 8. Dezember in Aachen



Children

1. Charlotte Stuppi (Homburg) mit Asterix 676; 144 (1. Wertung 32/2. Wertung 48/3. Wertung 64)

2. Freya Sophie Langhans (Behlendorf) mit Curt 12; 127 (27/42/58)

3. Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3Q Qadira, 117,5 (20/37,5/60)



Pony

1. Lara Tönnissen (Senden) mmit Clarissa NRW; 135,5 (1. Wertung 29/2. Wertung 46,5/3. Wertung 60)

2. Louis-Fynn Tschischke (Vlotho) mit Magics First Lady; 130,5 (15/49,5/66)

3. Carlotta Terhörst (Legden) mit Pinocchio S.W.; 127,501 (28/37,5/62,001)



Junioren

1. Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29; 182,5 (1. Wertung 50/2. Wertung 57,5/3. Wertung 75)

2. Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido; 177 (50/55/72)

3. Wiktoria Bedynska (Isterberg) mit Lacoste 142 (50/56,25/67,5)



Junge Reiter

1. Mylen Kruse (Zeven) mit Chaccmo; 180 (1. Wertung 50/2. Wertung 55/3. Wertung 75)

2. Celine Frieß (Biblis) mit Classic Fashion 2; 166 (50/50/66)

3. Antonia Neuburg (Neustadt) mit Diablotin Copine G; 160,5 (50/47,5/63) Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 5. bis 8. Dezember in Paris/FRA



Großer Preis

1. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 0/0/35,34

2. Kevin Staut (FRA) mit For Joy van’t Zorgvliet HDC; 0/0/35,65

3. Roger Yves Bost (FRA) mit Sangria du Coty; 0/0/36,05

…

6. Christian Ahlmann (Marl) mit Take a Chance on Me Z; 8/37,84 Weitere Informationen unter www.longinesmasters.com/en Internationales Spring-, Voltigier- und Weltcup-Dressurturnier (CSI4*/Ch/P/J/U25/Y/AM/CDI-W/CVI) vom 4. bis 8. Dezember in Salzburg/AUT



Großer Preis

1. Andrew Kocher (USA) mit Squirt Gun; 0/0/39,54

2. Wilm Vermeir (BEL) mit Dm Jacqmotte; 0/0/41,26

3. Alexandra Thornton (GBR) mit Cornetto K, 0/0/43,30

…

6. Felix Haßmann (Lienen) mit Cayenne WZ; 0/8/42,96



Großer Preis U25

1. Andrzej Oplatek (POL) mit Conthinder; 0/0/42,03

2. Giulia Levi (ITA) mit Van Dutch; 0/4/40,27

3. Nicolette Hirt (USA) mit Vertige de Vigneul; 0/8/69,74

4. Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter; 4/69,74



Großer Preis Junge Reiter

1. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Maja H; 0/0/45,16

2. Elissa Valentina Bottoli (AUT) mit Deus Hero; 0/4/48,59

3. Julia Haarmann (Seeshaupt) mit Casta Diva; 0/4/64,71



Großer Preis Junioren

1. Aleksandra Kierznowska (POL) mit Badorette; 0/0/40,84

2. Alia Knack (Sauldorf) mit Sma Shakria; 0/0/41,26

3. Marie Christine Sebesta (AUT) mit Kara Luna; 0/8/46,10



Großer Preis Pony

1. Ludovica Goess-Saurau (AUT) mit Valmy de Treille; 0/4/29,22

2. Sarah Gruber (Brombachtal) mit It’s Libby; 0/4/33,34

3. David Gorton-Hülgerth (AUT) mit Florian; 4/60,48



Großer Preis Children

1. Antonia Weixelbraun (AUT) mit Cashmere; 0/61,56

2. Anna Dziuba (POL) mit La Paz, 1/67,79

3. Kim Vukadin (CRO) mit Indira; 4/56,81

…

9. Hannah Katharina Müller (Laupheim) mit Happy; 8/60,38



Weltcup Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 78,957 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tutenhausen) mit Daily Mirror; 77,717

3. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 72,304



Weltcup Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 85,905 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tutenhausen) mit Daily Mirror; 84,705

3. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Benaglio; 78,625



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Quintus; 71,370 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Rockabilly; 70,435

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation; 69,957



Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Rockabilly; 72,149 Prozent

2. Estelle Wettstein (SUI) mit West Side Story OLD; 71,277

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Quintus; 71,043



Voltigieren Damen

1. Anna Cavallaro (ITA) mit Monaco F./Longenführer Nelson Vidoni; 7,736

2. Ana Schult (USA) mit Amoroso 30/Cornelia Fischer; 6,490

3. Cornelia Pikl (AUT) mit Ramazotti 155/Melanie Neubauer; 6,482

…

6. Stefanie Hägele (Neckarsulm) mit Vico der Riese/Carolin Hägele; 4,719



Voltigieren Junioren Damen 2*

1. Joeana Mumprecht (SUI) mit First Nobody/Longenführer Kathrin Mumprecht; 7,189

2. Giorgia Varisco (ITA) mit Filon/Kevine Moneuse; 6,939

3. Arianna Siliberti (ITA) mit Lambic van Strokappeleken/Laura Carnabuci; 6,515

…

9. Joyce Stahl (Neudenau) mit Vico der Riese/Carolin Hägele; 5,841



Voltigieren Junioren Herren 2*

1. Edoardo Dall’amico (ITA) mit Monaco F./Longenführer Nelson Vidoni; 7,425

2. Joscha Schwerdtfeger (Düsseldorf) mit Turtock/Friederike Schillings; 7,399

3. Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Turtock/Friederike Schillings; 7,140



Voltigieren Junioren Damen 1*

1. Katharina Feldhofer (AUT) mit Ramazotti 155/Longenführer Melanie Neugebauer; 7,039

2. Anna-Sophie Klaushofer (AUT) mit Pink Floyd/Veronika Greisberger; 6,772

3. Verena Nentwig (AUT) mit Ramazotti 155/Melanie Neugebauer; 6,526

…

8. Chiara Faulstich (Gorxheimertal) mit Vico der Riese/Carolin Hägele; 5,258



Voltigieren Junioren Herren 1*

1. Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Turtock/Longenführer Friederike Schillings; 7,149

2. Joscha Schwerdtfeger (Düsseldorf) mit Turtock/Friederike Schillings; 6,658

3. Samuele Raffo (ITA) mit Filon/Kevine Moneuse; 6,442 Weitere Informationen unter www.amadeushorseindoors.at