Valkenswaard/ NL. Der Kalender der an diesem Wochenende in Doha beginnenden neuen Gobal Champions Tour der Springreiter umfasst in diesem Jahr insgesamt 16 Turniere, das Finale findet in Prag (20. bis 23. November) statt. Einziger deutscher Austragungsort ist Riesenbeck (11. bis 14. September), wieder eingereiht in den Zirkel haben sich New York und Wien. Frankreich ist gar mit drei Veranstaltungen dabei, aus Deutschland halten sich Bewerber für die 2006 erstmals ausgetragene Serie stark zurück, obwohl mal Hamburg, Berlin und Wiesbaden ebenfalls dazu gehörten. Die Turnierdaten der Global Champions Tour 2025: Doha | 27 February - 1 March Mexico City | 27 - 30 March Shanghai | 1 - 4 May Madrid | 16 - 18 May Cannes | 5 - 7 June St Tropez | 12 - 14 June Paris | 20 - 22 June Monaco | 3 - 5 July London | 8 - 10 August Valkenswaard | 22 - 24 August Riesenbeck | 11 - 14 September New York* | 19 - 21 September Vienna | 26 - 28 September Rome | 10 - 12 October Riyadh | 30 October - 1 November (Finals) Prague Playoffs | 20 - 23 November (GC Playoffs)