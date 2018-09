Wassenberg. Klares Desinteresse der öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehanstalten ZDF und ARD an den Weltreiterspielen in den nächsten knapp zwei Wochen in den USA. Lediglich das ZDF berichtet zweimal. Dass der Reitsportsport bei den in der Hauptsache von Zwangsgebühren finanzierten TV-Sendern ARD und ZDF keine Rolle spielt, dafür stehen als weiteres Beispiel die an diesem Dienstag beginnenden Weltreiterspiele im us-amerikanischen Tryon. Lediglich zweimal und wahrlich nicht gerade ermüdend lange überträgt das ZDF von diesen 8. Titelkämpfen. Doch dafür springt ClipMyhorse ein, das Privatunternehmen zeigt bis auf das Distanzreiten alle Disziplinen und auch einiges vom Drum-Herum.