Lausanne. Am kommenden Wochenende beginnt in Oslo die 42. Saison um den Springreiter-Weltpokal seit 1978. Pokalverteidiger ist der Schweizer Weltranglisten-Erste Steve Guerdat. Deutsche Austragungsorte der Westeuropa-Liga sind Stuttgart und Leipzig. Das Finale findet im nächsten Jahr in Las Vegas statt. Oslo 16.10. bis 20.10.2019 Helsinki 24.10. bis 27.10.2019 Lyon 30.10. bis 03.11.2019 Verona 07.11. bis 10.11.2019 Stuttgart 13.11. bis 17.11.2019 Madrid 28.11. bis 01.12.2019 La Coruña 13.12. bis 15.12.2019 London Olympia 16.12. bis 22.12.19 Mechelen 26.12. bis 30.12.2019 Basel 09.01. bis 12.01.2020 Leipzig 16.01. bis 19.01.2020 Amsterdam 23.01. bis 26.01.2020 Bordeaux 06.02. bis 09.02.2020 Göteborg 19.02. bis 23.02.2020 Finale: 15. bis 19.April 2020 in Las Vegas. Gewertet werden in der Westeuropaliga die sieben besten Resultate.