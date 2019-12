Köln. Wie der Nachrichtensender NTV aus dem Wirtschafts-Magazin-Forbes zitiert, waren im Jahre 2019 Fußballer die Großverdiener des Sports: Messi – Ronaldo – Neymar. Nach Aufstellung des US-Wirtschafts-Magazins Forbes floss das meiste Geld im Sport auf die Kondton von drei Fußball-Nationalspielern. Dabei war der Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona mit 112 Millionen Euro der Abkassierer des Jahres 2019. An zweiter Stelle führt das Blatt den Portugiesen Cristiano Ronaldo von Juventus Turin mit 109 Millionen vor dem für Paris St.Germain kickenden Brasilianer Neymar da Silva Santos Junior, der mit 105 Millionen angegeben wird. In die Formation der Großverdiener am und mit dem Sport schaffte es aus Deutschland nur der viermalige Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel mit 41,3 Millionen auf Position 31. Das meisten Dollar durch Werbeeinnahmen sackte der Schweizer Tennisstar Roger Federer ein, Forbes spricht von 86 Millionen. Als einzige Frau der bestverdienenden Sportler des Jahres taucht die US-Tennisspielerin Serena Williams auf dieser Verdienstliste von 1 bis 100 auf, Forbes legt bei der oftmaligen Grand Slam-Siegerin die Einnahme von 29,2 Millionen an, was sie auf Position 63 hebt. Reiter kommen unter den Großverdienern übrigens nicht vor…