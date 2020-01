(Foto: KF) Nach der Ehrung in Verona vom Organisator des Weltcupturniers, der Überreichung des PSI-Awards 2014 und der Auszeichnung 2019 kurz vor Weihnachten beim traditionsreichen Turnier in der Olympiahall von London erfuhr John Patrick Roche (Irland) nun auch in Basel eine Würdigung für seine Verdienste um den Internationalen Springsport. Das Gremium „Swiss Team Trophy“ zeichnete den 65-jährigen Direktor Springen des Weltverbandes (FEI) als Persönlichkeit aus, hervorgehoben wurden dabei seine unerschütterliche Loyalität für den Weltverband und seine fundierte Arbeit um und im Turniersport.