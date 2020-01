Hongkong. Wegen des Corona-Virus wurde das Masters-Turnier der Springreiter Mitte Februar in Hongkong abgesagt. Aufgrund der durch das Coronavirus ausgebrochenen Lungenerkrankungen vornehmlich in China wurde bereits jetzt das Masters-Turnier der Springreiter in Hongkong (14. bis 16. Februar) abgesagt. Der Veranstalter ließ verlauten, man könne die Gesundheit von rund 35.000 erwarteten Besuchern, Reitern und deren Begleitung, Ausstellern oder Helfern nicht aufs Spiel setzen. Bereits bezahlte Eintrittskarten können zurückgegeben werden und werden erstattet. Ob die Serie nun eine Änderung erfährt, wurde noch nicht bekanntgegeben. Hongkong zählt zu der von Longines gesponserten Masters Serie, die in Paris beginnt und nach dem Fünfsterne-Turnier in der ehemaligen britischen Kronkolonie im Dezember in New York endet. Sollte ein Reiter in der oben genannten Turnierfolge jeweils den Großen Preis für sich entscheiden, steht ihm eine Zusatzprämie von 2.250.000 Euro zu. Für drei Siege hintereinander, jedoch nicht in der idealen Reihe, wartet ein Bonusgeld von einer Million. Das Veranstaltungsgremium gab bisher nicht bekannt, ob eine Änderung des Masters Modus geplant sei. Sieger des Grand Prix im letzten Dezember in Paris war der Franzose Simon Delestre. Die gesamte Serie ist mit jährlich 4,5 Millionen Euro ausgestattet.