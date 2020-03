Den Haag. Die Coronavirus-Pandemie hat in den Niederlanden zum ersten Todesopfer im Pferdesport geführt. Im Alter von 67 Jahren starb der in Futtermittelkreisen sehr bekannte und beliebte Pferdemann Willy van Doornik. Laut einer Meldung des niederländischen Gesundheitsministeriums erlagen dem Virus in den letzten zwei Tagen 60 Menschen, insgesamt starben bereits 136 in den Niederlanden.