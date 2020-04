Homeoffice nennt man das auch - Brigitte und Martin Richenhagen auf Pferden eigener Zucht (Foto: privat) Duluth/ Georgia. So kann Homeoffice im Zeichen der Coronavirus-Pandemie auch aussehen – wie beim AGCO-Konzernboss Martin Richenhagen (67) zum Beispiel in Duluth… Immer wieder neue Möglichkeiten für Homeoffice werden täglich offeriert, so nun auch von Martin Richenhagen und Gattin Brigitte. Nicht hoch auf einem Fendt-Trekker, dem Hauptsponsor der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, sondern etwas tiefer im Sattel auf Pferden eigener Zucht sitzt das Ehepaar im heimischen Viereck in Duluth nahe der Olympiastadt Atlanta/ Georgia. Der gebürtige Rheinländer, seit nunmehr 16 Jahren Chairman des Weltkonzerns AGCO mit 16.000 Mitarbeitern, ehemals Dressurreiter, Dressurrichter, in unendlichen vielen internationalen wirtschaftlichen Gremien ebenfalls vorne an der Spitzer, deutscher Equipechef der Dressurmannschaft bei Olympia 2008 in Hongkong ist auch Züchter. Auf dem Foto sitzt seine Frau auf dem zehnjährigen Wallach Bonifatius und er auf der 15-jährigen Stute Lauries Landliebe von Lauries Crusador („M- und S-erfolgreich“), die bereits sieben Fohlen hatte „und mit der letzten letzten Tochter von Totilas geht die Zucht weiter“. Martin Richenhagen war einer der Ersten, die sich bei Paul Schockemöhle Samen von Totilas bestellten. Der Rapphenghst war bekanntlich nach den Weltreiterspielen 2010 in Kentucky an Schockemöhle und Ann Kathrin Linsenhoff für neun Millionen Euro verkauft worden. Die Decktaxe für den mit drei Goldmedaillen unter dem Niederländer Edward Gal erfolgreichsten Hengst der Veranstaltung wurde auf 8.000 Euro festgeschrieben, Martin Richenhagen musste sofort 4.000 Euro abdrücken, „den Rest nach Geburt des Fohlens“.