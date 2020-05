Hengstfohlen So One erzielte den Spitzenpreis (Foto: Hannoveraner Verband) Den Spitzenpreis von 51.000 Euro bei der Online-Auktion von Fohlen in Verden erzielte mit 51.000 Euro So One. Der So Unique/Diamond Hit-Sohn (Z. u. Ausst.: Willem Klausing GbR, Diepholz, Ausst.: A. Hartley, Moskau/RUS) wurde von einer US-Amerikanerin erworben und wird bei Eva Möller aufwachsen. Insgesamt erzielten die 22 Fohlen einen Durchschnittspreis von 10.364 €.