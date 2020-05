Hagen a.T.W. Die 1. Online-Auktion von Dressurpferden des Hofes Kasselmann scheint ein voller Erfolg geworden zu sein. Die zwölf angebotenen Pferde gingen für über 1,4 Millionen Euro weg. Nach einem dreitägigen Bieterduell brachte die 1. Online-Auktion des Hofes Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald ein erfolgreiches Ergebnis. Die angebotenen zwölf bereits weit ausgebildeten Dressurpferde gingen für insgesamt 1,41 Millionen Euro weg. Den Höchstpreis erzielte der vierjährige dunkelbraune Hengst Bussarto, der für 384.000 € einem Privatstall in Süddeutschland zugeschlagen wurde. Zur Versteigerung kamen Pferde des Gestütes Osthoff und Lewitz. Katalognummer 1, For a Hit (Finest x Donnerhall), weckte das Interesse von Beginn an aus Luxembourg, Russland und aus den Vereinigten Staaten. Den langbeinigen lackschwarzen Finest Nachkommen sicherte sich eine Kundin der W-Farms aus den USA. Der Vivaldi-Don Schufro-Nachkomme Vilano lag im Fokus zweier Kunden - aus dem Saarland und aus Seattle, er wird eine Box in den Vereinigten Staaten beziehen. Eine neue Heimat in Luxembourg wird Blockbuster, ein talentierter Wallach von Bordeaux aus einer Wolkentanz II Mutter, finden. Das Gesamtergebnis von 1,41 Millionen Euro spricht für sich: Die Online Auktion eröffnet so auch neue, zeitgemäße Möglichkeiten für den modernen Pferdekauf. Die angebotenen Pferde und Erlöse