Budapest. Was andere bereits praktizieren – können Ungarn auch: Dressurpferde über Internet zum Kauf anbieten und versteigern. An diesem Wochenende erstmals, und angeboten werden Talente und mögliche ungeschliffene Edelsteine… Anikó Losonczy und ihr Team vom Dressurzentrum Máriakálnok präsentieren die erste Online Auktion von Elite-Reitpferden in Ungarn. Die Auktion findet an diesem Wochenende statt, angeboten werden Dressurtalente und Rohdiamanten. Die Kollektion besteht aus einer handverlesenen Auswahl von gut ausgebildeten und in der kleinen Tour erfolgreichen Dressurpferden. Diese sind für junge Reiter oder erwachsene Amateurreiter, die auf FEI Level mit einem begabten Pferd teilnehmen wollen, eine perfekte Wahl. Des weiteren bietet diese Kollektion eine feine Gruppe junger Nachwuchstalente. Sichern Sie sich Ihren nächsten Rohdiamanten mit den Qualitäten für eine leuchtende Zukunft! Hier gelangen Sie zur Auktionsseite

Gesundheitsprotokolle wurden von Dr. Attila Tóth erstellt und können auf Nachfrage eingesehen werden. Mit einem Klick können Sie bequem von Zuhause Ihr Traumpferd ersteigern. Um mitzubieten klicken Sie einfach hier. Ihre Daten werden nicht veröffentlicht und das Bieten läuft anonym. Lediglich der Veranstalter hat Zugriff auf Ihre Daten, damit Sie bei Zuschlag kontaktiert werden können. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anikó Losonczy +36 70 633 1316 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. oder besuchen Sie www.dressurzentrum.auction Anikó Losonczy arbeitet seit 2015 als Geschäftsführerin beim Dressurzentrum und setzt hier die Erfahrung, die sie 15 Jahre lang in Deutschland sammeln konnte, nun auch in Ungarn ein.