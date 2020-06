Nürnberg.Der früher auch international tätige Parcoursbauer Dieter Heinz (80) aus dem fränkischen Küps ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, zuletzt an den Folgen durch Covid 19. Der Franke war selbst im Springen erfolgreich und später als Hindernisaufbauer gefragt. Dieter Heinz kam bei verschiedenen Olympischen Spielen als Steward zum Einsatz, als Parcourschef genoss er vor allem in den osteuropäischen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, großes Ansehen.