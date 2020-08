Hagen a.T.W. Überaus erfolgreich verlief die 1. Hybrid-Auktion von Dressurpferden auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald. Die angebotenen 13 Pferde brachten einen „Durschnittserlös“ von rund 129.000 Euro. Mit einem Gesamtergebnis von 1.674.000 Euro endete die 1. Hybrid-Auktion von Dressurpferden auf dem Kasselmann-Hof in Hagen a.T.W. Den Höchstpreis erzielte die vierjährige Westfalen-Stute Fine Deern von Formel Eins, sie ging an einen langjährigen Kunden von Ulli Kasselmann aus Taiwan, er legte 400.000 € an. Wie Züchter und Turnierveranstalter Kasselmann erklärte, seien Dressurpferde das Hobby des Taiwanesen, der u.a. in den USA und Asien private Sprachenschulen unterhält und 6.000 Lehrer unter Vertrag hat, „und sein Hobby ist Reiten“. Angeboten wurden 13 Pferde, die im „Schnitt“ rund 129.000 Euro brachten. Bei der öffentlichen Hybrid-Auktion konnte im Beisein von 200 Gästen im Garten des Anwesens auf dem Borgberg direkt mitgesteigert werden, oder per Telefon oder über einen Live-Online-Kanal. Zur Auktion: