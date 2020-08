Bad Oeynhausen. Der Brand in einem Reitstall vor zwei Wochen in Bad Oeynhausen wurde anscheinend von Kriminellen gelegt, wie eine Überwachungskamera belegen könnte. Die dortige Polizei bittet um Anrufe, sollten dahingehend Beobachtungen gemacht worden sein unter der Nummer 0571 88660. Bei der Brandkatastrophe in einem Reitstall in Bad Oeynhausen am 31. Juli mit sieben toten Pferden gehen die Ermittlungsbehörden von Brandstiftung aus. So berichtet das Westfalen Blatt. Auf den Fotos einer Überwachungskamera ist ein unbekannter Mann zu erkennen, der sich vor Ausbruch des Brandes Zugang zur Reitanlage verschafft. Der Täter habe zielstrebig das Strohlager angesteuert, sich dort zu schaffen gemacht und sei sofort wieder geflüchtet. Wenige Augenblicke später standen das Strohlager und der angrenzende Stall mit den sieben Pferdeboxen in Flammen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Brandstifter nicht allein handelte, sondern möglicherweise von Komplizen unterstützt wurde. So will eine Zeugin in der Tatnacht ein schwarzes Auto gesehen haben, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Wasserriede einbog. Auch eine Gruppe von drei männlichen Personen soll noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in der unmittelbaren Umgebung des Reitstalls unterwegs gewesen sein – auch hier hofft die Polizei noch auf weitere Hinweise, um diese Personen zu identifizieren. Der Stallbetreiber hat mittlerweile eine Prämie von 15.000,– Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung bzw. Ergreifung der Täter führen. Die Polizei bittet alle Personen, die als mögliche Zeugen in Frage kommen oder in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon +49 571 88660 zu melden.