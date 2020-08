Valuable für 79.000 Euro nach Kanada... (Foto: Archiv Helgstrand) Mühlen. Die 3. Schockemöhle-Helgstrand International Online-Auktion ist Geschichte - mit einem sensationellen Gesamtumsatz von 334.000 Euro wechselten 15 Dressurfohlen den Besitzer.

Online-Auktionen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – mit entsprechenden guten Umsatzzahlen. Wie nun auch das Beispiel der 3. Schockemöhle-Helgstrand Versteigerung für Dressurfohlen belegt. Den höchsten Zuschlagspreis erzielte Valuable vom westfälischen Siegerhengst Valverde aus einer Sezuan-Mutter. Aus der Mutter stammt bereits das Multichampion-Stutfohlen und Auktions-Highlight Remember Me (v. Don Olymbrio, Z.: Lena u. Rasmus Dalsgaard. Dänemark). Nun also das nächste Preishighlight: 79.000 Euro war der Hengstanwärter Kunden aus Kanada wert.



Zweite Preisspitze war mit 51.000 Euro der Totilas-Sir Donnerhall I-Sohn Take Me Forward. Käufer aus Deutschland sicherten sich diesen Nachwuchscrack aus der berühmten Oldenburger Stutenfamilie der Kätchen-Kastete, gezogen von Bernd Lampe, Westeremstek. Mit 25.000 Euro wurde Jules Mumm das drittteuerste Fohlen. Der Jovian-Fürstenball-Sohn (Z.: Enrico Messelis, Kefferhausen) wurde Kunden aus Mosambik zugeschlagen. Im Durchschnitt kosteten die 15 Fohlen 22.000 Euro. Acht Fohlen verbleiben in Deutschland, drei wurden Käufern aus Dänemark zugeschlagen, vier werden ihre weitere erhoffte Karriere in Portugal, Großbritannien, Kanada und Mosambik starten. Auktionsergebnis