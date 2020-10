Neustrelitz. Auch Pferdesportvereine können aufgrund der Corona-Pandemie um Fördermittel nachsuchen. Bereit stehen insgesamt 23 Millionen Euro. Bewerbungen müssen bis zum 1. November eingereicht werden. Laptop, Beamer & Co: Neue Technik fürs Reiterstübchen? Um gemeinnützige Organisationen sowie das Engagement und das Ehrenamt in der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat die „Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ unter dem Titel „Gemeinsam Wirken in Zeiten von Corona“ ihr erstes Förderprogramm auf den Weg gebracht. Die Unterstützungsleistungen können auch von Pferdesportvereinen beantragt werden. Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung, zur Digitalisierung der Vereinsarbeit sowie zur Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Auch Verknüpfungen der Themen untereinander sind möglich. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von 23 Millionen Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung, die per Antragsverfahren durch die Bundesstiftung vergeben werden. Mit Förderquoten von 80 bis 90 Prozent sind die Konditionen ausgesprochen attraktiv. Wer sein Reiterstübchen mit Laptop, Beamer, Mikrofon & Co. für 3.000 Euro in einen digitalfähigen Seminarraum verwandeln will, kann 2.700 Euro Fördermittel erhalten und muss nur noch 300 Euro Eigenmittel aufbringen. Projekte unter 5.000 werden zu 90 Prozent gefördert (10 Prozent Eigenmittel), Projekte ab 5.000 Euro mit 80 Prozent (20 Prozent Eigenmittel). Förderfähig sind: Sachausgaben (z.B. Hardware oder Software) projektbezogene Personalkosten (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) projektbezogene Honorarkosten (z.B. für Programmierung oder Design) begleitende Beratung, Qualifizierung und Coaching (z.B. für die Einführung neuer Software) Verwaltungskostenpauschale (z.B. Mietnebenkosten oder Büromaterial) Anträge können ab sofort gestellt werden. Die Bewerbungsfrist endet bereits am 1. November 2020, da die Mittel noch in diesem Jahr herausgegeben werden müssen. Alle Informationen zur Förderung sowie die Förderrichtlinien sind unter www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/ abrufbar. Weitere wichtige Informationen zu Förderprogrammen für Vereine, Betriebe und Selbstständige in Pferdesport und Pferdezucht gibt es auch in den Corona-FAQ auf www.pferd-aktuell.de/coronavirus unter der Frage „An wen kann ich mich in meiner finanziellen Notlage wenden?“.