Dießen/ Ammersee. Ziemlich unerwartet starb am Donnerstag (15.Oktober) im Alter von 79 Jahren der frühere Springreiter Thomas Bagusat, der u.a. siebenmal einen Preis der Nationen für Deutschland geritten hatte. Seine Frau Marie-Antoinette Prinzessin zu Fürstenberg, die stark in der lokalen Politik engagiert ist, selbst früher Springen ritt und Galopper züchtet, war vor Jahren zusammen mit ihrem verstorbenen Vater in frührender Position eingebunden in die Organisation des bekannten internationalen Reit- und Fahrturniers im elterlichen Schlosspark des Fürsten zu Fürstenberg in Donauschingen.