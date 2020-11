Ankum. Trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten wird die 41. PSI-Auktion am 19. Dezember in Ankum mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden, zwar in anderem Rahmen und ohne den großen Galaabend am Tage zuvor. Während die globale Corona-Pandemie den internationalen Reiseverkehr und den weltweiten Sportkalender erschüttert hat, sind Ullrich Kasselmann und Pual Schockemöhle als Organisatoren zuversichtlich, auch in diesem Jahr das Versprechen von Success made by P.S.I. einzulösen. Erneut wurden auserwählte talentierte Dressur- und Springpferde aus der eigenen Aufzucht der Gestüte Osthoff und Lewitz handverlesen. Die Dressurkollektion von 22 Jungpferden bietet Käufern die Möglichkeit einen gekörten Hengst, eine Spitzenstute für Sport oder Zucht oder einen zukünftigen Anwärter auf Weltmeisterschaften zu erwerben. Einige der besten aktuellen Blutlinien als Beweis für Leistung sind in der Dressur vertreten, darunter Fürstenball, De Niro, Vivaldi, Grey Flanell, Sir Donnerhall I, Bordeaux, Totilas und Dante Weltino. Unser Verkaufsteam in Hagen a.T.W. steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite — persönlich, telefonisch, über Facetime und anderen digitalen Kommunikationsplattformen. Hier die vollständige Dressur-Kollektion: Springkollektion: