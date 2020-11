Ankum. Vom 5. auf den 19. Dezember verschoben wird die 41. PSI-Auktion von Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle im Sportzentrum Ankum. Die 41. P.S.I. Auktion wird um zwei Wochen verschoben, so lautet der Beschluss von Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann. Zu dieser notwendigen Entscheidung führte die globale Pandemie und die derzeitige Situation in Deutschland sowie dessen Bedeutung für die weltweite Kundschaft. „Wir hoffen sehr, dass wir zu diesem späten Termin auch wieder Kunden und Zuschauer in Ankum empfangen können, doch hat die Gesundheit aller Mitarbeiter und Beteiligten oberste Priorität,“ verkündeten die beiden Organisatoren. Das vorherige Ausprobieren der Auktionspferde ist durch unser Hygienekonzept nach Absprache mit dem P.S.I. Büro oder mit unseren Verkaufsberatern jederzeit möglich. Auf unserer Homepage www.psi-auktion.de halten wir Sie über die aktuelle Situation und Details zur Veranstaltung auf dem Laufenden. Gerne stehen Ihnen unsere Verkaufsberater auch in persönlichen Gesprächen zur Seite. Save the Date: 19. Dezember 2020 im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum!