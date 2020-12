Tokio. Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio werden zu einem Milliardengrab. Aufgrund der Verlegung um ein Jahr wegen der Coronakrise wird insgesamt mit Kosten von rund 11 Milliarden Euro gerechnet – Ende offen… Noch ist offen, ob die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio stattfinden werden, trotz aller Beteuerungen von offiziellen Seiten. Sicherlich feststehen die bisherigen Kosten. Durch die Verlegung der Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 erhöhten sich die Ausgaben um 1,9 Milliarden Euro auf nunmehr bisher 12 Milliarden. Kleiner Rückblick auf Olympia in München 1972: Dort verschlangen die sogenannten „heiteren Spiele“ mit allem Drum und Dran 985 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass in der japanischen Bevölkerung bisher nicht die große olympische Euphorie ausbrach. Im Gegenteil. In Umfragen sprach sich ein Großteil der Japaner für eine weitere Verlegung oder gar für eine Absage aus. Bisher scheint auch noch nicht geklärt, wer die Mehrkosten übernehmen werde. Auch beim Kauf von Eintrittskarten halten sich die Japaner bisher sehr zurück. Stattfinden sollen die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8.August, die Paralympics anschließend in der japanischen Hauptstadt sind für die Zeit vom 24. August bis 5. September geplant.