Ankum. Am 12. Dezember ab 16.00 Uhr präsentiert das PSI-Team die Kollektion der für die Versteigerung vorgesehenen Dressurpferde unter dem Sattel – wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer, aber mitzuerleben unter www.psi-auktion.de. Die Auktion selbst findet am 19. Dezember statt. Am 12. Dezember ab 16.00 Uhr wird die PSI-Kollektion der Dressurpferde der anstehenden Versteigerung am 19. Dezember in Ankum unter dem Sattel gezeigt. Leider sind auf Grund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zur Präsentation vor Ort zugelassen, allerdings können Sie über unsere Webseite die Präsentation live erleben:www.psi-auktion.de. Dennoch möchten wir Ihnen wie gewohnt bei der Auswahl Ihres idealen Sportpartners persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kontaktieren Sie unser Sales Team gerne telefonisch, per WhatsApp, FaceTime oder Skype und lassen Sie sich Ihren Wunschkandidaten vorstellen. Wir geben Ihnen gerne einen Einblick in die alltäglichen Situationen, beim Satteln, auf der Stallgasse, an der Hand oder auch Live im Training. Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Pferden haben, zögern Sie nicht unsere Verkaufsberater anzusprechen. Dressurpferde: Ullrich Kasselmann +49 (0) 5401 89200 – Francois Kasselmann +49 (0) 171 4969865 Bianca Kasselmann +49 (0) 5401 89200 – Michael Holtgers +49 (0) 171 6210275 Hartmut Lammers +49 (0) 160 9900489 – Ulrich Henschke +49 (0) 171 7040477 Insa Hansen +49 (0) 172 4556216 Springpferde: Paul Schockemöhle +49 (0) 5492 9600 – Vivien Schockemöhle +49 (0) 176 70032705 Florian Meyer zu Hartum +49 (0) 171 4773396 – Christian Volke +49 (0) 170 8971609 Alfons Hermes +49 (0) 171 6060404 – Joseph Klaphake +49 (0) 171 7289512 Garbor Györfi +49 (0) 162 2159504 Registrieren Sie sich jetzt für den Newsletter der Auktion am 19. Dezember 2020 um 16 Uhr (CET) unter: www.psi-auktion.de und verpassen Sie keine aktuellen Informationen.