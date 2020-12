Ankum. "Es war wie im Kino", sagte Ulli Kasselmann, mit Paul Schockemöhle Organisator der ährlichen größten Sportpferdeauktion "PSI" der Welt. Weder Kunden noch interessierte Besucher waren zugelassen im Sportzentrum Ankum wegen der Corona-Pandemie, alles lief über die 15 zugeschalteten Telefone oder andere Medien ab. Der Erlös war dennoch eben filmreif... XLI. P.S.I. Auktion 2020 Kat.Nr. Name Preise in Euro 1. 42 Balourado PS 220.000 2. 16 Great Story 450.000 3. 35 Calourina PS 1.600.000 4. 10 Vie L'Amour 340.000 5. 24 Messuletto PS OLD 670.000 6. 11 Gallery 165.000 7. 45 Melaro OLD 590.000 8. 19 Dante's Pearl 335.000 9. 44 Concare PS 600.000 10. 18 Diaton 700.000 11. 43 Accoton PS 330.000 12. 17 Gremlin 500.000 13. 29 Cash Blue PS 620.000 14. 22 Jovanni 500.000 15. 30 Cencorinue PS 280.000 16. 1 Grinello 305.000 17. 28 Filounus PS 330.000 18. 2 Virazzo 482.000 19. 37 Vivant's Breaker PS 300.000 20. 20 Virtual Story 410.000 21. 41 Charada PS 340.000 22. 8 Takeo 300.000 23. 26 Menthago PS 325.000 24. 13 Du Vin 130.000 25. 32 Conthacella PS 200.000 26. 4 Samino 200.000 27. 33 Brava 255.000 28. 12 Viconte 115.000 29. 38 Kannatol 615.000 30. 9 Beniko 110.000 31. 23 Calido's Son 115.000 32. 14 Bondonderry 230.000 33. 27 Cornet to Win 257.000 34. 6 Die Donna 82.000 35. 40 Damaskus 155.000 36. 3 Goldika 125.000 37. 25 Chacco's Airman PS 165.000 38. 21 Teutonia 72.000 39. 31 A Clear Way PS 225.000 40. 15 Bonbibi 290.000 41. 36 Conthiki Gold PS 340.000 42. 39 Vivado PS 195.000 Gesamterlös 14.568.000 Gesamt Dressurpferde 5.841.000 Gesamt Springpferde 8.727.000 Durchschnittspreis Dressurpferde 292.050 Durchschnittspreis Springpferde 396.682