…von Daniel Deußer: „Hier in den USA trägt jeder einen Mundschutz, in den Supermärkten wird angestanden, um sich gegen das Corona-Virus impfen lassen – ein abendfüllendes Thema ist Corona nicht mehr, das Leben geht ganz normal weiter“ (Daniel Deußer, 39, Team-Olympiadritter in Rio de Janeiro, zweimal deutscher Meister, Weltcupsieger 2014, dreimal Mannschafts-Vizeeuropameister, zweimal bereits Weltranglisten-Erster 2015 und 2017, 2019 erfolgreichster Nationen-Preisstarter mit acht fehlerlosen Runden, während der für ihn überaus erfolgreichen Teilnahme am dreimonatigen Winterfestival in Florida)