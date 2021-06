(Foto: Raimund Hesse) Im Alter von 87 Jahren starb der Unternehmer Rudolf Tecklenborg, knapp vier Jahre nach seiner Frau Marianne. Rudolf Tecklenborg (Nottuln), der weltweit Erfolg hatte mit Baumaschinen, Aufbauten und Gabelstaplern, war ein großer Förderer der Dressur, so sponserte er u.a. Dressurprüfungen bei den Turnieren in der Dortmunder Westfalenhalle und beim Hallenturnier in Münster. Das Ehepaar strahlte, egal wo, auf Turnieren oder sonstigen Festivitäten, stets Frohsinn und Optimismus aus.