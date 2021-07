(Foto: privat) Reiter-Präsident Breido Graf zu Rantzau (Foto lks) ehrte den irischen Captain John Patrick Roche mit einem hohen Verbandsorden auf der Jahrestagung John Patrick Roche (66), bis zu seiner immer noch nicht begründeten Zwangspensionierung als Direktor Springen im Reiter-Weltverband (FEI) im Februar 2020, erhielt eine weitere große und verdiente Ehrung. Der deutsche Präsident Breido Graf zu Rantzau ehrte den Iren auf der Tagung der nationalen Föderation in Fulda für die „hervorragenden Verdienste um die Förderung des Reit- und Fahrsports“ mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber. Den Captain der irischen Armee hatte 1987 der damalige FEI-Generalsekretär Fritz Widmer zum Weltverband geholt, ab 2007 war er Direktor Springen in der FEI. Als Springreiter ritt er 20-mal einen Nationen-Preis für sein Heimatland, darunter u.a. in der erfolgreichen Equipe beim deutschen CHIO in Aachen 1979.