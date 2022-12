Köln. Völlig unerwartet starb am Abend des 6. Dezember zuhause in Köln Dressurreiterin Gaby Winkelhues (66) an den Folgen eines Aortarisses. Unter ihrem Mädchennamen Mirbach war sie 1974 Deutsche Meisterin der Dressur-Junioren und ritt später erfolgreich bis Grand Prix. Verheiratet war sie mit dem Ausbilder und Dressur-Landestrainer des Rheinlandes, Wolfgang Winkelhues.