Sandro Boy und Max (Foto: Kalle Frieler) Am Alter von 31 Jahren ging der Oldenburger Hengst Sandrop Boy über die berühmt-bekannte Regenbogenbrücke. Mit zehn Jahren kam Sandro Boy von Sandro aus der Wiadora von Grannus-Argentinus in den Stall von Mannschafts-Olympiasieger und dreimaligem Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken). Er hatte grenzenloses Vermögen. Bereits nach einem Jahr gewann er mit Marcus Ehning den Großen Preis von Frankfurt. Sein sicherlich größter Erfolg war der Weltpokalpokal-Triumph 2006 nach fünf fehlerlosen Runden in Kuala Lumpur. Sein letzter großer Sieg folgte vier Jahre später im Grand Prix von München. Mit Ehning im Sattel hatte der Hengst u.a. 14-Mal einen Parcours als Erster in einem Großen Preis verlassen, insgesamt kam er auf eine Lebensgewinnsumme von 1.286.834 Euro. Nicht weniger als 21 Jahre lebte er bei Marcus Ehning, in den letzten Jahren zusammen mit Pony Max. Züchter des gekörten Hengstes ist Rudolf Meyer.