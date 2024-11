Warendorf. Mit überwältigenden Ja-Stimmen von insgesamt 96 Prozent der Delegierten wurde Martin Richenhagen (72) zum neuen Präsidenten der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf gewählt. Bei der Wahl erhielt er von der Mitgliederversammlung 177-Ja-Stimmen, acht waren dagegen. zwei Drittel der Stimmen waren für eine erfolgreiche Wahl notwendig. Richenhagen, der die deutsche und us-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, war als einziger Kandidat aufgestellt worden, er tritt die Nachfolge von Hans-Joachim Erbel an, der wegen der Querelen um die finanziellen Verhältnisse in der FN zurückgetreten war. Gleichzeitig wurde auch ein neuer Finanz-Kurator gewählt, den Posten erhielt einstimmig Peter Krause, Präsident des Landesverbandes Berlin-Brandenburg.