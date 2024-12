Ankum. Wie in den bekannt sprichwörtlich guten alten Zeiten versammelten vor der PSI-Auktion im Sporthotel Ankum wieder zahlreiche Gäste aus der Reiterwelt zum bekanntenGala-Abend, diesmal unter dem Motto „Fete de Paris“. Der P.S.I. Gala-Abend im See & Sporthotel Ankum war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Fête de Paris“ versammelten sich zahlreiche prominente Gäste aus der Reitsportwelt, um einen unvergesslichen Abend zu erleben, der ganz im Zeichen des Pferdesports und der Unterstützung von wohltätigen Zwecken stand. Die Veranstaltung wurde von den Gastgebern Ullrich Kasselmann und Paul Schockemöhle eröffnet, die gemeinsam mit den Moderatoren Franca Lehfeldt und Frederik de Bakker die Anwesenden herzlich willkommen hießen. Höhepunkt des Abends war die Charity-Versteigerung des Kunstwerks „Olympic Dreams“ der talentierten Künstlerin Simone Beckmann, das einem langjährigen P.S.I. Kunden aus Taiwan 50.000 Euro wert war. Der Erlös dieser Versteigerung kommt der Initiative „Reiten gegen den Hunger“ der Welthungerhilfe zugute, die sich für die Unterstützung bedürftiger Menschen einsetzt. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung waren die P.S.I. Awards. Der Einzel-Olympiasieger im Springreiten, Christian Kukuk, wurde für seine herausragende Leistung in Paris 2024 geehrt und erhielt den prestigeträchtigen Award für Sport. Der bekannte Fußballspieler und Mitbesitzer von Olympiapferd Checker, Thomas Müller, hielt eine erfrischende Laudatio per Videobotschaft. In seiner Dankesrede betonte Christian Kukuk die Bedeutung des Teamgeists und der Unterstützung, die er von seiner Familie und vielen anderen erfahren hat, und fügte hinzu: „Es macht mich unheimlich stolz, hier zu sein und den Award entgegen nehmen zu dürfen. Damit schließt sich auch ein Kreis. Ulli Kasselmann wird es genauso sehen: Wenn mein Großvater noch leben würde, wäre er stolz wie Bolle.” Und so war es nur passend, dass im Anschluss Christian Kukuks Großvater, Franz Kukuk, ebenfalls geehrt wurde. Für seine jahrzehntelangen Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz für den Reitsport wurde Kukuk sen. posthum mit dem Award für Lebenswerk ausgezeichnet. Ulli Kasselmann erzählte in seiner Laudatio, von der charismatischen Ausstrahlung, die den Hauptsattelmeister a.D. und legendären Ausbilder so besonders machte: „Er war ein Mensch, der Werte wie Glücklichkeit und Disziplin lebte. Er ließ jeden Reiter und jede Reiterin nach dem Training mit einem Lächeln zurück. Ein Lächeln, das sich oft auch auf die Pferde übertrug. Mit seiner Einstellung hat unser Empfänger das Horsemanship auf unserem Hof maßgeblich geprägt.” Die Enkelkinder Christian und Jenny Kukuk nahmen die einzigartige Swarovski-Kristallfigur für ihren Großvater entgegen. Eine weitere Auszeichnung ging an Dressurreiter Frederic Wandres. Der Team-Olympiasieger wurde von Bundestrainerin Monica Theodorescu mit dem FN-Ehrenzeichen in Gold mit Olympischen Ringen für die erfolgreiche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 ausgezeichnet. Zahlreiche Spitzenathleten und Unterstützer des Pferdesports nutzten die Gelegenheit, um sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und die Erfolge der vergangenen Saison zu feiern. Die festliche Atmosphäre wurde durch musikalische Darbietungen und köstliche kulinarische Angebote abgerundet. Der P.S.I. Gala-Abend 2024 hat einmal mehr bewiesen, dass der Pferdesport nicht nur Leistung und Wettbewerb verkörpert, sondern auch eine starke Gemeinschaft bildet, die sich für soziale Belange einsetzt.