Lausanne. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele Tokio 2020 sind voll im Plan. 535.000 Bewerbungen als Fackelträger… Er habe noch nie eine Stadt gesehen, „die zu diesem Zeitpunkt so gut auf die Spiele vorbereitet gewesen ist wie Tokio“, sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), nach der Sitzung der IOC-Exekutive und wiederholte damit seine Aussage, die er bei der Feier des Ein-Jahres-Countdowns am 24. Juli dieses Jahres gemacht hatte. Zur Vorbereitung zählten auch die zahlreichen Maßnahmen gegen die zu erwartenden herausfordernden klimatischen Bedingungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, erklärte das IOC. Um diese weiter zu verfeinern, befrage Tokio nun noch einmal die Internationalen Sportverbände. Wenn sich die IOC-Koordinierungskommission Ende des Jahres erneut in Tokio trifft, sollen die Ergebnisse diskutiert werden. Das IOC hat derweil eine Broschüre mit Informationen für Athleten zu diesem Thema zusammengestellt. Die hohe Anziehungskraft der Spiele in der japanischen Hauptstadt, so heißt es weiter, zeigten Zahlen, die das Organisationskomitee der IOC-Exekutive präsentierte: So gingen 535.000 Bewerbungen für die 10.000 Plätze als Träger des Olympischen Feuers beim Olympischen Fackellauf ein. 80.000 Volunteers, die aus 200.000 Bewerbern ausgewählt worden sind, werden aktuell geschult, zehn Prozent von ihnen kommen aus dem Ausland – insgesamt 120 Ländern. Bis heute wurden 3,5 Millionen Tickets in Japan verkauft.