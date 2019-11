Ankum. In weniger als vier Wochen werden wir das 40-jährige Jubiläum der P.S.I. Auktion feiern. Wir hoffen, dass Sie bisher an unserer Berichterstattung in den sozialen Medien oder auf der P.S.I. Webseite und App Gefallen gefunden haben. Der Hauptkatalog mit der vollständigen Kollektion von ausgezeichneten Dressur- und Springpferden wird nun auch in den nächsten Tagen bei Ihnen eintreffen.



Selbstverständlich können Sie alle wichtigen Informationen und Videos von jedem Pferd auch auf unserer Webseite www.psi-auktion.de einsehen. Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: für die Springpferde: Paul Schockemöhle (+49 5492 96 00) Vivien Schockemöhle (+49 176 700 327 05) Florian Meyer zu Hartum (+49 171 477 33 96) Josef Klaphake (+49 171 728 95 12) Alfons Hermes (+49 171 606 04 04) für die Dressurpferde: Ullrich Kasselmann (+49 5401 89 200) Francois Kasselmann (+49 171 496 98 65) Insa Hansen (+ 49 172 455 62 16) Hartmut Lammers (+49 175 650 55 80) Ulrich Henschke (+49 171 704 04 77)



Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im See- und Sporthotel Ankum!



Mit freundlichen Grüßen



Performance Sales International 40. Performance Sales International, 07 - 08 December 2019 in Ankum In less than four week we will celebrate the 40th Anniversary of the P.S.I. Auction. We hope you have enjoyed the preview coverage on our social media platforms or via the P.S.I. website and app so far. The main catalogue displaying the entire collection of outstanding young dressage and jumping horses will be mailed out shortly.



Of course you can also view all relevant information and videos of each horse on the Homepage www.psi-auktion.de. For enquiries and further information please do not hesitate to contact us: for the show jumpers: Paul Schockemöhle (+49 5492 96 00) Vivien Schockemöhle (+49 176 700 327 05) Florian Meyer zu Hartum (+49 171 477 33 96) Josef Klaphake (+49 171 728 95 12) Alfons Hermes (+49 171 606 04 04) Christian Volke (+49 170 897 16 09) for the dressage horses: Ullrich Kasselmann (+49 5401 89 200) Francois Kasselmann (+49 171 496 98 65) Insa Hansen (+ 49 172 455 62 16) Hartmut Lammers (+49 175 650 55 80) Ulrich Henschke (+49 171 704 04 77)



We are looking forward to welcoming you at the P.S.I. Auction Center at the See- and Sporthotel in Ankum!



Yours sincerely,



Performance Sales International