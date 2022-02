Wellington. Seinen fünften Erfolg beim Internationalen Dressurfestival im Rahmen der Turnierserie in Florida erzielte Frederic Wandres (Hagen a.T.W.). Der Südbadener gewann nach dem Grand Prix auch die Dressur-Kür. Der deutsche Dressurreiter Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) hat beim Winterfestival des Turnierssports in Florida einen wilkommenen Begleiter: Erfolg. Der 34 Jahre alte Chefbereiter im Stall Kasselmann gewann bisher bei sechs starts nun zum fünften Mal. Nach dem Sieg im Grand Prix sicherte sich der Gewinner des Deutschen Derbys 2018 nun in Wellington auf dem Oldenburger Wallach Bluetooth OLD mit 81,165 Prozentpunkten auch die 5-Sterne-Kür. Die Höchstpunktzahl erhielt der Kehler von Chefrichterin Katrina Wüst (München) mit 82,175 Zählern. Höchstbewertung bekam er für den Schwierigkeitsgrad der Prüfung mit Wertungen zwischen 9,2 und 9,3 aller fünf Juroren. Auf den zweiten Platz ritt die Belgierin Laurence Vanommeslaghe (50), deren Vorstellung auf Edison mit 79,43 benotet wurde. Hinter der Politikwissenschaftlerin platzierte sich der Spanier Juan Matutute Guimon auf Quantico (78,925) als Dritter. Über seinen Angestellten Freddy Wandres sagte mal Chef Ulli Kasselman: „Er hat großes Fachwissen, ist intelligent, will alles 1000-prozentig machen, kann Druck aushalten und lässt sich stets auch etwas sagen.“ Er wisse, was er bereits könne – aber auch, was er noch lernen müsse. Er vermöge sich in Pferde hineinzudenken, verstehe sich zu artikulieren „und weiß, von was er spricht. Er ist möglicherweise wieder ein Beispiel dafür, wie man sich einen Berufsreitlehrer vorzustellen hat.“ Kür in Zahlen