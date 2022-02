Den mit 406.000 Dollar dotierten Grand Prix der Springreiter im Rahmen des Winterfestivals im Turniersport sicherte sich in Wellington der 25 Jahre alte Ire Bertram Allen auf Pacino Amiro nach Stechen. Hinter dem Team-Europameister von 2017, seit zehn Jahren zuhause in Hünxe/ Niederrhein, belegten sein Landsmann Paul O`Shea auf Chancellores und Heers Bliss (USA) auf Antidote de Mars die nächsten Plätze. Grand Prix in Zahlen