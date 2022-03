(Foto: Anke Gardemann). An diese Fotos hat sich die Dressurwelt inzwischen zu gewönhen, wenn Pferd und Reiterin gesund bleiben, bis garantiert nach den Olympischen Sommerspielen in Paris in zwei Jahren: Jessica von Bredow-Werndl (36) aus Aubenhausen auf der Trakenerstute Dalera BB bei der Platzierungsrunde ganz vorne. In den Brabanthallen von Hertogenbosch /NL siegte die Weltranglisten-Erste und zweifache Olympiasiegerin von Tokio im Kurz-Grand Prix und in der Weltcup-Kür jeweils überlegen vor der bisher dominierenden Dressur-Königin Isabell Werth (52) aus Rheinberg auf dem Hengst Quantaz. Weltcup-Kür in Zahlen