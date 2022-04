Ashley Bond überglücklich auf der Ehrenrunde mit Karoline of Ballmore nach dem Sieg im letzten Grand Prix des disjährigen Winterfestivals in Florida (Foto: Sportfot) Wellington/ Florida. Zum Abschluss des über 13 Wochen laufenden Winterfestivals im Reitsport gingen die ersten beiden Plätze des 500.000 US-Dollar Grand Prix in Wellington an zwei für Isareal startende Springreiter. Vorjahressieger Daniel Deußer wurde Zehnter. Nach 13 Wochen ab Anfang Januar ging die mit 13 Millionen US-Dollar dotierte Reitsportserie „Winterfestival“ in Florida zu Ende. Zum Abschluss lagen im Großen Preis der Springreiter in Wellington zwei Israel-Söldner auf den ersten Plätzen. Siegerin wurde die seit 2018 für Isarael – Land ihres Vaters – reitende US-Amerikanerin Ashley Bond (36) auf Karoline of Ballmore. Im Stechen um das Preisgeld in Höhe von rund 150.000 Euro war die Olympia-Elfte von Tokio zwei Zehntelsekunden schneller als der Kolumbianer Daniel Bluman (32) auf Ladriano Z (90.500), er sattelt seit 2017 für Israel, der Heimat seiner Mutter auf. Bluman, vor einem Jahr Zweiter hinter Daniel Deußer auf Tobago Z, hatte 2019 als vierter Südamerikaner seit 1926 in Rom den begehrten Großen Preis gewonnen. Dritte der mit umgerechnet 450.000 Euro-Konkurrenz wurde auf Souper Shuttle (68.000 €) die US-Amerikanerin Chloe Reid (25), die Mannschafts-Dritte der Weltreiterspiele 2014 in der Normandie und Cousine des bekannten Vierspännerfahrers Chester Weber. Auf den weiteren Plätzen landeten nach Stechen der Ire Daniel Coyle auf Legacy (4 Strafpunkte/ 45.000 €) und Spencer Smith (USA) mit Qibelle (4/ 27.000), der Bereiter im Stall von Kanadas Olympiasieger Eric Lamaze. Die Belgierin Zoe Conter (23) verpasste wegen eines Zeitfehlerpunktes im Normalumlauf auf Davidoff de Lassus das Stechen und wurde Sechste (20.000). Der deutsche Vorjahresgewinner Daniel Deußer hatte mit Killer Queen, der Siegerstute im Großen von Aachen zum Abschluss des letzten CHIO von Deutschland, im Normalparcours einen Abwurf und wurde Zehnter (9.000 €). Nicht mehr im Geld war als zweiter deutscher Teilnehmer Philipp Weishaupt (Riesenbeck) nach acht Strafpunkten im Umlauf mit Coby.