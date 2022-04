(Foto: Kalle Frieler) Jos Verlooy (26), auf dem Foto, gewann außerhalb der Weltcup-Konkurrenzen in Leipzig den mit 100.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter. Im Stechen um die Prämie von 25.000 Euro war der belgische Team-Europameister von 2019 in Rotterdam 54 Hundertstelsekunden schneller auf dem irischen Schimmel-Wallach Killossery von Cruising als der zwei Jahre ältere Gerrit Nieberg (Wolbeck) auf Blues d`Avelines (20.000), Dritter wurde der deutsche Exmeister Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa (15.000), alle ohne Strrafpunkte in der Entscheidung. Grand Prix in Zahlen