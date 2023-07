Jardy/ Frankreich. Wahrlich unter keinem Glücksstern steht das Internationale Offizielle Vielseitigkeitsturnier (CCIO) von Frankreich in Jardy für die deutschen Teilnehmer. So musste ein Pferd auf dem Geländekurs wegen eines unheilbaren Trümmerbruchs eingeschläfert werden. Der Nationenpreis im französischen Jardy stand für das deutsche Vielseitigkeitsteam unter keinem guten Stern. Zwar rangiert Calvin Böckmann (Lastrup) mit The Phantom of the Opera nach Dressur und Gelände auf Platz vier der Einzelwertung, neben ihm konnte aber nur Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango die Geländeprüfung beenden. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) und Singapure schieden nach zwei frühen Vorbeiläufern bereits an Hindernis vier aus. Nicht ins Ziel kam auch Nadine Marzahl aus Munster. Ihre Stute Valentine FRH zog sich nach etwa Dreiviertel des Kurses auf offener Strecke zwischen zwei Hindernissen einen unheilbaren Trümmerbruch zu und musste auf Anraten der Tierärzte eingeschläfert werden. „Ich kann es noch nicht fassen und bin unheimlich traurig. Das ist das Schlimmste, was einem als Reiter passieren kann. Valentine war mein Herzenzpferd und uns verbindet mehr als nur der Sport. Ich kenne sie so lange und bin immer davon ausgegangen, dass sie einmal ihren Lebensabend bei uns verbringt. Wenn es irgendwie gegangen wäre, hätten wir sie auf jeden Fall mit nach Hause genommen“, sagt Nadine Marzahl. Nadine Marzahl und Valentine FRH sind in der Vielseitigkeitsszene seit vielen Jahren als eingeschworenes Team bekannt, zuletzt waren sie Vierte bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen. Ihr gemeinsamer Weg begann 2012 in Warendorf, wo die Hannoveraner Fuchsstute (v. Valentino) fünfjährig Vize-Bundeschampionesse wurde. Zwei Mal – 2013 und 2014 – starteten die beiden bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Frankreich und erreichten 2015 internationales Topniveau. Ab 2017 nahm das Paar regelmäßig an Deutschen Meisterschaften teil und löste 2019 das Ticket für die Europameisterschaften in Luhmühlen. Insgesamt bestritten sie in den vergangenen zehn Jahren 61 internationale Prüfungen.