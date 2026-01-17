Sie befinden sich hier: Home Sport "Championat von Leipzig" an Steve Guerdat

"Championat von Leipzig" an Steve Guerdat PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 17. Januar 2026 um 19:51

Leipzig. Das mit 90.000 Euro ausgeschriebene "Championat von Leipzig" im Springen im Rahmen der Weltcupveranstaltung in der Messestadt ging an den Schweizer Olympiasieger von 2012 in London, Steve Guerdat auf der Stute Is-Minka, den zweiten Platz belegte der frühere Sieger im Großen Preis von Aachen, Gerrit Nieberg (Münster-Wolbek) auf IB Queen.

"Championat von Leipzig"

"Goldener Sattel", Prüfung für eigens ausgewählte junge Springreiter
 

