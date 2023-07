Helen Erbe und Carlos - Dressur-Gold in der Kür bei den Europameisterschaften in der Altersklasse "Unter 25 Jahren" in Ungarn (Foto: Lukasz Kowalski) Pilisjazfalu/ Ungarn. Ein besseres Finale hätte man sich aus deutscher Sicht bei den Nachwuchs-Europameisterschaften der Dressurreiter in der Nähe von Budapest kaum wünschen können: Drei Medaillen am Schlusstag. Einen tollen Abschluss haben die deutschen Dressurreiterinnen bei den U25- und U21-Europameisterschaften in Ungarn hingelegt: Helen Erbe und Carlos gewinnen Kür-Gold, Felicitas Hendricks und Drombusch Silber in der Altersklasse U25, dazu sichern sich Jana Lang und Baron sich die Bronzemedaille in der Kür der Jungen Reiter. Helen Erbe aus Krefeld und ihr 16-jähriger Wallach Carlos FRH haben die Goldmedaille in der Kür bei den U25-Europameisterschaften gewonnen. Mit 80,41 Prozent setzt sich das Paar vor die Gold-Gewinner der Einzelwertung, Felicitas Hendricks (Hagen a.T.W.) und Drombusch. Die beiden haben sich mit 79,105 Prozent die Silbermedaille gesichert haben. „Ich bin unendlich dankbar, wie viele schöne Momente uns Carlos schon geschenkt hat“, schrieb die neue Europameisterin auf ihrem Instagram-Account. Auch bei den Jungen Reitern gab es eine weitere Medaille für Deutschland: 78.92 Prozent vergaben die Richter für die Kür von Jana Lang (Schmidgaden) und Baron. Die beiden waren als letztes Paar ins Viereck gegangen. Ihre Vorstellung reichte für die Bronzemedaille in der Altersklasse U21, hinter der neuen Europameisterin Annabelle Pidgley aus Großbritannien mit Espe und dem Dänen Alexander Ide Helgstrand mit Belantis auf Rang zwei. Valentina Pistner (Bad Homburg) und Flamboyant OLD werden mit 78.850 Prozent Vierte in der Kür der Jungen Reiter, nachdem sie sich am Tag zuvor die Goldmedaille in der Einzelwertung gesichert hatten. Anna Middelberg (Glandorf) und Blickfang HC schließen die EM mit 73,505 Prozent in der Kür auf dem zehnten Platz ab.