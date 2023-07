Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressurturnier (CDI4*) mit Louisdor-Preis vom 13. bis 16. Juli in Kronberg im Taunus



Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 72,826 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 72,500

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 72,413



Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 73,021 Prozent

2. Nicolas Wagner Ehlinger (LUX) mit Quater Back Junior FRH; 72,766

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 72,021



Grand Prix Kür

1. Maria Caetano (POR) mit Fenix de Tineo; 75,200 Prozent

2. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai 504; 74,610

3. Claudio Castilla Ruiz (ESP) mit Lario de Adama de Susa; 74,345



Louisdor-Preis

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Forsazza de Malleret; 72,638 Prozent

2. Beata Stremler (POL) mit Fürstin Bea OLD; 72,446

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Mondrian; 71,042 Weitere Informationen unter: www.schafhof-connects.com Europameisterschaft Springen Junge Reiter/Junioren/Children (CH-EU-Y/J/Ch-S) vom 10. bis 16. Juli in Gorla Minore/ITA



Mannschaftswertung Children

Gold: Deutschland; 4/119,12 (Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo/Colin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11/Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success/Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Carlucci 20/Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena)

Silber: Frankreich; 4/119,75

Bronze: Großbritannien; 4/119,30



Einzelwertung Children

Gold: Clementine Lux (BEL) mit Cash de L’Ecuyer; 0/31,97

Silber: Uxue Arruza Rodriguez (ESP) mit Clarin de Llamosas; 0/32,11

Bronze: Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo; 0/32,72

…

10. Collin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11; 8/59,82

10. Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success; 8/59,94

…

24. Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Carlucci 20; 16/60,76

…

39. Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena; 12/77,36



Mannschaftswertung Junioren

Gold: Irland; 7,16/236,98

Silber: Niederlande; 9,12/237,49

Bronze: Großbritannien; 24,02/83,17

…

6. Deutschland; 25,87/235,64 (Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cordetto 3/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper/Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica/Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya/Tony Stormanns (Eschweiler) mit Cinnamo)



Einzelwertung

Gold: Anastasia Nielsen (MON) mit Tailormade Contou; 0,7/60,90

Silber: Tom Wachman (IRL) mit Cathalina S; 1,82/60,79

Bronze: Nick Nanning (NED) mit Bandia; 2, 78/60,06

…

5. Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya; 4, 83/60,37

…

16. Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica; 14,37/61,16

…

29. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Cinnamo; 19,31

…

31. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cordetto 3; 11,67/82,32

…

62. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; 23,34/77,97



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Irland; 2,5/225,33

Silber: Belgien; 15,09/227,55

Bronze: Großbritannien; 18,41/225,86

…

7. Deutschland; 33,54/224,51 (Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou/Mick Haunhorst (Hagen) mit Clarimo’s Girl/Johanna Beckmann (Löningen) mit Cheenook 8/Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2/Marie Flick (Hagen) mit Ciro 7)



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Seamus Hughes Kennedy (IRL) mit ESI Rocky; 5,83/60,03

Silber: Beata Hermelin (SWE) mit Obsession Night; 8,32/59,11

Bronze: Skye Morssinkhof (NED) mit G-Vingino-Blue; 9,03/58,14

…

8. Johanna Beckmann (Löningen) mit Cheenook 8; 12,82/60,24

…

14. Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2; 20,72/57,68

…

21. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou; 42/68,61

…

35. Mick Haunhorst (Hagen) mit Clarimo’s Girl; 17,7/75,91

…

39. Marie Flick (Hagen) mit Ciro 7; 20,51/78,94 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Europameisterschaft Dressur U25/Junge Reiter (CH-EU-U25/Y-D) vom 11. bis 16. Juli in Pilisjászfalu/HUN



Mannschaftswertung U25

Gold: Deutschland; 281,117 Prozent (Selina Söder (Nürnberg) mit Zaire-E/Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2/Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH/Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington)

Silber: Dänemark; 213,323

Bronze: Niederlande: 210,324



FEI Intermediate II U25

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 73,059 Prozent

2. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington; 72,970

3. Karoline Rohmann (DEN) mit Jakas Don Louvre; 72,382



Einzelwertung U25

Gold: Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 74,256 Prozent

Silber: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 73,461

Bronze: Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 71,385

…

5. Selina Söder (Nürnberg) mit Zaire-E; 70,897



Kür U25

Gold: Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 80,410

Silber: Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 79,105

Bronze: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 78,m510

…

6. Selina Söder (Nürnberg) mit Zaire-E; 75,215



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Dänemark; 218,618 Prozent

Silber: Deutschland: 218,529 (Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC/Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD/Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Ferati FH/Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron)

Bronze: Großbritannien; 215,500



Junge Reiter Team

1. Annabella Pidgley (GBR) mit Espe; 75,147 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 74,382

3. Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamoyant OLD; 73,559



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Annabella Pidgley (GBR) mit Espe; 76,941 Prozent

Silber: Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamoyant OLD; 75,559

Bronze: Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 74,059

…

9. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 71,412

…

12. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Ferathi FH; 70,794



Kür Junge Reiter

Gold: Annabella Pidgley (GBR) mit Espe; 80,505 Prozent

Silber: Alexander Yde Helgstrand (DEN) mit Belantis; 79,645

Bronze: Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 78,920

4. Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamoyant OLD; 78,850

…

10. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 73,505 Weitere Informationen unter: https://www.unikornislovarda.hu Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO5*-NC/CDIO4*-NC/CDI3*) vom 13. bis 16. Juli in Falsterbo/SWE



Nationenpreis Dressur

1. Dänemark; 22,000

2. Schweden; 31,000

3. Niederlande; 43,000

4. Deutschland; 45,000 (Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Sam Donnerhall/Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Aperol/Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso 2/Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71)



Grand Prix Special 4*

1. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Quel Filou; 75,745 Prozent

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Zippo M.I.; 75,128

3. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Bergsjoholms Valbonne; 74,277

…

8. Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Sam Donnerhall; 68,660



Grand Prix Kür 4*

1. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 85,905 Prozent

2. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Ich Weiss; 80,215

3. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71; 78,975



Grand Prix 3*

1. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Uno Don Olympic; 71,282 Prozent

2. Johanna Due Boje (SWE) mit Mazy Klovenhoj; 70,870

3. Yvonne Österholm (FIN) mit Ironman H; 69,804

…

10. Marie-Sophie Ehlen (Sittensen) mit Isac; 67,282



Grand Prix Kür 3*

1. Johanna Due Boje (SWE) mit Mazy Klovenhoj; 77,105 Prozent

2. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Uno Don Olympic; 76,745

3. Stefan Jansson (SWE) mit Zidney; 75,015

…

6. Marie-Sophie Ehlen (Sittensen) mit Isac; 73,550 Weitere Informationen unter: www.falsterbohorseshow.com Internationales Springturnier (CSI5* - GCT/GCL) vom 14. bis 16. Juli in La Coruna/ESP



Großer Preis

1. Bertram Allen (IRL) mit Pacino Amiro; 0/0/40,61

2. Ioli Mytilineou (GRE) mit L’artiste de Toxandra; 0/0/41,21

3. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 0/0/41,75

…

12. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues d’Aveline; 4/76,47 Weitere Informationen unter: www.csicasasnovas.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 15. Juli in Chantilly/FRA



Großer Preis

1. Laura Kraut (USA) mit Bisquetta; 0/0/41,26

2. Giavanna Rinaldi (USA) mit Parrandero 0/0/41,32

3. Roger Yves Bost (FRA) mit Delph de Denat HDC; 0/0/41,42

…

14. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Aventador S; 0/4/44,81 Weitere Informationen unter: www.grandprix-events.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-S) vom 13. bis 16. Juli in Jardy/FRA



Nationenpreis

1. Frankreich; 101,5

2. Belgien; 142,8

3. Großbritannien; 149,9



CCI3*-S

1. Nicolas Astier (FRA) mit Gravure de la Mouline; 29,1 (Dressur 27,5/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Salome Poisson (FRA) mit Bost of des Ajoncs; 32,3 (31,1/0/1,2)

3. Gwendolen Fer (FRA) mit Fashion Fonroy; 34,1 (30,1/4/0)

…

13. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red; 38,8 (26,4/8/4,4) Weitere Informationen unter: www.harasdejardy.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/2*-H1) vom 13. bis 16. Juli in Szilvásvárad/HUN



Kombinierte Wertung Einspänner 3*

1. Martin Stötzer (Erfurt); 157,39 (Dressur 54,91/Marathon 99,73/Hindernisfahren 2,75)

2. Martin Stötzer (Erfurt); 162,91 (53,51/98,64/10,76)

3. Andrea Kun (HUN); 171,46 (58,10/107,74/5,62)



Kombinierte Wertung Einspänner 2*

1. Vilmos Drahanovszki (HUN); 163,17 (Dressur 69,79/Marathon 85,50/Hindernisfahren 7,88)

2. Ann-Kathrin Drumm (Großau); 181,46 (75,03/100,43/6)

3. Andras Moldovan (HUN); 181,78 (58,24/106,38/17,16) Weitere Informationen unter: www.menesgazdasag.hu