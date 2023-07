Harrie Smolders und der elfjährige Hengst Uricas v.d.Kattevennen - Gewinner des Großen Preises von Riesenbeck (Foto: RI Equitaris) Riesenbeck. Der elfte von insgesamt 15 Großen Preisen der Global Champions Tour 2023 endete in Riesenbeck vor der Surenburg mit dem Erfolg eines Niederländers, bester Deutscher war als Dritter Daniel Deußer. Harrie Smolders (43) heißt der Gewinner im Großen Preis von Riesenbeck. Der seit Jahren in der Weltspitze reitende Niederländer sicherte sich auf dem Holsteiner Hengst Uricas (11) von Uriko die mit 315.000 Euro dotierte elfte von 15 Prüfungen der Global Champions Tour und sich eine Prämie von 103.000 €. Im Stechen ließ er den seit acht Jahren für Österreich reitenden Starnberger Max Kühner (49) mit dem Wallach Elictric Blue klar hinter sich, Dritter wurde als bester Deutscher Daniel Deußer (41) auf der belgischen Stute Killer Queen. Deußer, zuhause im belgischen Mechelen, im letzten Jahr Gewinner des begehrten Großen Preises von Aachen, Weltcupsieger 2014 in Lyon und Team-Olympiadritter von Rio de Janeiro, sagte hinterher: „Wir hatten einen guten Rasenplatz zum Reiten, da springen die Pferde einfach gut, weil sie sich auch wohlfühlen. Und ich glaube bei knapp 40 Reitern am Ende acht im Stechen zu haben, ist ein ziemlich optimales Ergebnis.“ Für „Riesenbeck International“ mit Turnierchef Ludger Beerbaum war die erste Ausrichtung eines Turniers der Global Champions Tour, die früher auch in Hamburg und Berlin gastierte, ein voller Erfolg. Nirgendwo sonst auf der Tour finden die Reiter solche idealen Bedingungen und sind die Pferde so gut untergebracht wie bei Riesenbeck International, wo ein Experte wie Ludger Beerbaum aus eigener jahrelanger Erfahrung am besten weiß, was ein wahrlich gutes Turnier ausmacht. In der Gesamtwertung der Serie, die 2006 ihren Anfang nahm, liegt nach wie vor der Niederländer Maikel van der Vleuten mit 231 Punkten an erster Stelle vor Christian Kukuk (Riesenbeck), der 205 Zähler aufweist. Dritter ist Smolders (194) vor dem schwedischen Weltranglisten-Ersten Henrik von Eckermann (181) und dem Franzosen Simon Delestre (178). Großer Preis von Riesenbeck