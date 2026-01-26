Hagen a.T.W. „Horses & Dreams“ auf dem Kassselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald feiert in diesem Jahr (22, bis 26. April) nicht nur 20-Jähriges Jubiläum, ist auch erste Sichtung im Hinblick auf die Weltreiterspiele in Aachen Mitte August, darüberhinaus Schaufenster des Reitsports in Dressur und Springen auf allen Ebenen. Wenn Horses & Dreams vom 22. bis 26. April 2026 seine Tore öffnet, markiert das nicht nur traditionell den Start in die deutsche Freiluft-Saison, sondern zugleich ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren prägt das Konzept der Partnerländer die internationale Reitsport-Veranstaltung in Hagen am Teutoburger Wald. Was 2006 mit dem Sultanat Oman begann, hat sich zu einem festen Markenzeichen entwickelt – und zu einem Publikumsmagneten, der sportliche Qualität mit kultureller Vielfalt und kreativen Inszenierungen verbindet. Auch 2026 erwartet Besucher die bewährte Mischung aus Weltklasse-Dressur, internationalem Springsport, einer vielseitigen Ausstellung und familienfreundlichen Showelementen – eingebettet in die besondere Atmosphäre des Hof Kasselmann. Als Auftaktetappe bedeutender nationaler Serien wie dem NÜRNBERGER Burg-Pokal, dem Louisdor-Preis und Deutschlands U25 Springpokal sowie mit internationalen Spring- und Dressurprüfungen bis Vier-Sterne-Niveau stellt Horses & Dreams erneut sportliche Weichen. Im Weltmeisterschaftsjahr 2026 kommt dem Turnier zudem eine besondere Bedeutung zu: Es dient als erste wichtige Standortbestimmung für Reiter und Pferde auf dem Weg zum wichtigsten internationalen Pferdesport-Ereignis des Jahres. Das Ziel Weltmeisterschaften in Aachen wird im Juli auf dem Hof Kasselmann konsequent fortgesetzt: Das Internationale Offizielle Dressurturnier (CDIO) von Deutschland mit dem Nationen-Preis im Rahmen der „Covalliero Dressage Days“ (1. bis 5. Juli) ist eine weitere zentrale WM-Sichtung für Reiter und Pferde. Damit wird Hagen a.T.W. im WM-Jahr gleich zweimal zu einem wichtigen internationalen Treffpunkt des Dressursports. Attraktive Ticketleistungen und Frühbucherrabatte Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den transparenten Ticketleistungen und attraktiven Konditionen für Besucher. Jedes Ticket ermöglicht freie Platzwahl auf allen Tribünen – sowohl auf den offenen als auch auf den überdachten Sitzplätzen, im Springstadion ebenso wie am Dressurviereck. Der Zugang zum Public Restaurant sowie zur großzügigen Ausstellungsfläche ist selbstverständlich inklusive. Besucher können ihren Turniertag damit flexibel gestalten und das Veranstaltungsgelände ganz nach ihren individuellen Interessen erleben. Frühzeitiges Buchen lohnt sich besonders: In der Super-Early-Bird-Phase bis zum 28. Februar erhalten Besucher 25 Prozent Ermäßigung auf alle regulären Eintrittskarten für die Tagesveranstaltungen von Donnerstag bis Sonntag sowie auf Dauerkarten. Zusätzlich stehen ermäßigte Tickets unter anderem für Schüler, Studierende, Auszubildende, Senioren und Personen mit einer Behinderung zur Verfügung. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Damit bleibt Horses & Dreams seinem Anspruch treu, Spitzensport zu fairen und familienfreundlichen Preisen zugänglich zu machen. Ein weiterer bewährter Vorteil bleibt bestehen: Der Eintritt am Mittwoch ist traditionell frei – ideal für alle, die das Turnier unverbindlich kennenlernen möchten. Neu ist der Ticketvertrieb über den Anbieter Reservix, der eine einfache und unkomplizierte Buchung sowie einen komfortablen und sicheren Online-Kauf ermöglicht. „Wer einmal die besondere Atmosphäre hier erlebt hat, kommt immer wieder“ – dieser Satz gilt unter Teilnehmern wie Besuchern gleichermaßen und beschreibt treffend die besondere Verbindung aus Spitzensport, Begegnung und Erlebnis, für die Horses & Dreams seit zwei Jahrzehnten steht. TICKETS AB SOFORT auf https://horses-and-dreams.reservix.de/