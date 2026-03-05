Sie befinden sich hier: Home Sport Scott Brash bleibt Nummer 1 - Vogel rückt auf 4 vor

Scott Brash bleibt Nummer 1 - Vogel rückt auf 4 vor
Geschrieben von: DL/ ofz   
Donnerstag, 05. März 2026 um 18:59

Lausanne. Weiter Nummer 1 auf der Weltrangliste der Springreiter ist der Brite Scott Brash. Dahinter blieben Kent FGarrington (USA) und Ben Maher (Großbritannien) auf ebenfalls ihren bisherigen Positionen. Europameister Richard Vogel (Bensheim) rückt als bester Deutscher von Nummer 6 auf 4 vor.

Weltrangliste Springreiten

In der Dressur sind die ersten vier Ränge unverändert geblieben. An der Tete reitet weiter der belgische Europameister Justin Verboomen, dahinter reihen sich ein Isabell Werth (Deutschland), Charlotte Fry und Becky Moody (beide Großbritannien). Der größte Satz gelang der Dänin Carina Cassöe Krüth - von Platz 124 auf Rang 14.

Weltrangliste Dressur
 

